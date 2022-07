Se non vuoi vedere parole o hashtag su TikTok, la piattaforma ti darà un maggior controllo del tuo feed

Cambia ancora il sistema di gestione dei For You: l'utente, in questo modo, si mette maggiormente al riparo da possibili effetti indesiderati dei suggerimenti dell'algoritmo

C’è un ulteriore aggiornamento dell’algoritmo dei For You su TikTok, che permette all’utente di avere un maggiore controllo sui contenuti correlati rispetto ai video maggiormente visualizzati. Se, infatti, un utente decide di non visualizzare una parola o un hashtag – perché magari ritiene non adatto alla sua sensibilità o al suo gusto quel determinato argomento – ecco che l’algoritmo della piattaforma interverrà in maniera tale da evitare che quei contenuti vengano proposti all’utente in questione. Al di là della singola occasione specifica – immaginate, per esempio, di essere stanchi di visualizzare continuamente trend sul corsivo -, questo strumento, se sapientemente utilizzato, può dare all’utente un controllo decisamente maggiore della propria sezione dei For You.

Regolazione feed TikTok, il nuovo metodo per eliminare hashtag e parole indesiderate

Questa implementazione si aggiunge alle ulteriori regole che TikTok sta cercando di imporre a proposito di contenuto borderline che circola sulla propria piattaforma, a uso e consumo anche di minori. Si pensi ai contenuti per adulti o a quelle che comunemente vengono definite challenge (anche se la definizione, in questo senso, non è completamente appropriata, dal momento che esistono tante challenge “positive” su TikTok).

Ovviamente, siamo ancora a un livello in cui il controllo del feed avviene in maniera passiva (cioè si possono escludere solo le cose che non piacciono, mentre è più difficile – se non abituando l’algoritmo con la forza dell’utilizzo monotematico della piattaforma – far comparire nella sezione dei Per Te le cose che, invece, ci piacciono. Questo è ancora un elemento che va a tutto vantaggio del sistema di raccomandazione del contenuto che ha tenuto a battesimo – e ha fatto la fortuna – delle varie piattaforme di social networking. Ma, in base a questi indizi, sembra che anche da questo punto di vista qualcosa, almeno su TikTok, stia cambiando.