Il sacerdote influencer torna sulla polemica con Fedez: «Ha chiuso la porta per evitare confronti con me»

In una lunga intervista al Corriere della Sera, don Alberto Ravagnani – il sacerdote influencer che, su Instagram, ha quasi raggiunto quota 140mila followers – è tornato a parlare di quanto accaduto con Fedez: nel 2021, dopo una serie di apparizioni del sacerdote nei podcast di Fedez, don Alberto aveva parlato di come il cantante lo avesse bloccato su Instagram, utilizzando – inizialmente – il termine di “censura”. Poi, su quest’ultimo aspetto, c’era stata una marcia indietro e un messaggio di scuse, ma le posizioni restarono distanti: Fedez aveva detto che il sacerdote lo stava tartassando di messaggi e che, di conseguenza, aveva preso quel provvedimento. Oggi, in una lunga intervista al Corriere, don Alberto è tornato nuovamente sull’argomento.

Don Alberto Ravagnani, il prete influencer ritorna sul contrasto con Fedez

Dopo aver spiegato le ragioni che lo hanno portato a utilizzare la nuova forma di evangelizzazione dei social media, don Alberto Ravagnani ha parlato del suo rapporto con Fedez e ha dato una risposta decisamente netta alla giornalista del Corriere che lo ha intervistato: «Mi ha bloccato senza spiegazioni e senza avvisarmi: mi ha accusato di averlo tartassato di messaggi, ma non è così, non gli ho mai scritto». Poi è tornato sull’espressione “censura” utilizzata a suo tempo per descrivere il blocco su Instagram: «Mi sono interrogato sul senso del gesto: come personaggi pubblici, l’impossibilità di interagire è una forma di censura. Ha deciso di tenere chiusa la porta per evitare di continuare ad avere dei confronti con me».

Bisognerà capire, ora, se questa nuova intervista al Corriere della Sera porterà Fedez a una ulteriore replica. O se, invece, la voce di don Alberto resterà quella di uno che grida nel deserto. Nel frattempo, don Alberto Ravagnani pubblcia le sue stories dal campo estivo dell’oratorio, impegnatissimo nella sua attività. Su Instagram, racconta come le persone che sta incontrando in questi giorni abbiano la propensione a cambiare il loro modo di comportarsi dopo l’esperienza vissuta insieme.