Fedez annuncia via Instagram la malattia e il percorso che dovrà affrontare

L’annuncio di Fedez, anche in questo contesto molto privato e molto personale, è arrivato via Instagram Stories. Dopo essersi sottoposto ad alcuni esami medici, gli è stata diagnosticata una malattia. Il rapper, che ha sempre condiviso sui social network momenti intimi della propria famiglia, non si è chiamato fuori nemmeno in questo momento e ha parlato esplicitamente di una «nuova avventura da affrontare».

L’annuncio della malattia di Fedez

Con 14 Instagram Stories, il cantante e influencer ha spiegato che la malattia che gli è stata diagnosticata, fortunatemente, è stata scoperta con un certo anticipo.

«Leggere storie di altre persone, dopo aver scoperto quello che ho, mi è stato di conforto – ha detto Fedez -. Una cosa che mi sento di fare sicuramente è quello di raccontare questa nuova avventura». La storia di Fedez ha abbattuto ancora una volta il confine tra la realtà domestica, la sfera privata e la dimensione pubblica. Sicuramente, ha preferito comunicare la notizia in prima persona, senza passare per altri canali. Del resto, come ha affermato in uno spezzone del suo racconto, il rapper si è detto consapevole di aver utilizzato questo modo di comunicare attraverso i social network come una sorta di “album dei ricordi condiviso”: «Solo ora mi sono reso conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso a qualcuno che stava affrontando un momento difficile».

Fedez si è mostrato visibilmente commosso, ha parlato genericamente di “problema di salute” (non specificandone la natura), ma ha sicuramente dato qualche indizio su quelli che saranno i prossimi giorni e i vari percorsi che dovrà affrontare. «Ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli – ha detto Fedez -. Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona che non ha la fortuna di essere circondato da affetti come quelli della mia famiglia, allora riuscirò a dare un senso a questa cosa. Cosa che a tratti non si riesce a dare».

Mi dispiace molto per Fedez😭 spero si riprenda presto pic.twitter.com/TGrr0RRQEw — 🦋A🐯I (@Virgo_699) March 17, 2022

Subito dopo la notizia, anche la moglie di Fedez – Chiara Ferragni – ha pubblicato un post per chiedere conforto e vicinanza a Fedez, amplificando ancor di più l’effetto dell’annuncio del rapper. Anche un frammento delle storie girate dal cantante – l’immagine di lui che sorride e incrocia le dita – è finito nelle storie della Ferragni. L’annuncio della malattia di Fedez, come si poteva facilmente immaginare, sta facendo il giro dei social e la solidarietà espressa nei confronti suoi e della sua famiglia è molta.