Emergono i retroscena dell’intervista di Dikele a Fedez per Esse Magazine

È il 13 dicembre, Fedez si trova a teatro per il format Esse a Teatro ed è pronto per l’intervista con Antonio Dikele, scrittore e direttore di Esse Magazine. Dopo essersi scontrati per anni, i due si sono incontrati davanti ad una platea piuttosto allargata, in quella che è stata presentata come una conquista. I presenti quel giorno – come sempre accade ad eventi di questo tipo – hanno registrato varie parti dell’intervista: quelle che ritenevano più interessanti, quelle con dichiarazioni più scottanti da parte dei due, che – possiamo dirlo – non nutrono grande stima nei confronti dell’altro. Rimasti negli smartphone dei presenti in sala, quei filmati hanno cominciato a circolare soltanto un paio di settimane fa, dopo che Fedez – in una diretta su Twitch – ha fatto un riferimento ad «un’intervista che non uscirà mai».

La verità sull’intervista di Antonio Dikele a Fedez

La verità sul reale contenuto di quell’intervista, quindi, ha iniziato a circolare proprio grazie a quel materiale registrato innocentemente da chi era presente quel giorno, che non ha conosciuto il reale potere mediatico di quei video fino a quando – con il passare dei giorni – si faceva sempre più strada l’ipotesi che effettivamente quell’intervista sarebbe finita nel dimenticatoio.

Così, tra un video e l’altro dei Per te di TikTok, ecco che spunta un filmato, poi un altro e poi un altro ancora: tanti pezzi (o spezzoni) di uno stesso puzzle che gli utenti hanno potuto ricostruire in autonomia.

Se fino a stamattina vi siete chiesti se i diretti interessati avessero proferito parola in merito a quell’incontro, la risposta sarebbe stata un categorico no (fatta eccezione per quella sola frase di Fedez in quella diretta Twitch).

Il botta e risposta tra Stories e Post di Instagram

La situazione è cambiata qualche ora fa, quando Fedez – rigorosamente attraverso le sue IG Stories – ha così raccontato la sua versione dei fatti:

Parliamo di Esse Magazine e parliamo di Dikele. Per chi non lo sapesse, ho fatto un’intervista qualche mese fa in un teatro – per quello che dovrebbe essere un Magazine che parla di musica – per parlare del mio disco (Disumano, ndr); invece, da come avete potuto vedere per chi ha visto gli spezzoni: è stata una mia imboscata, un tentativo goffo di farmi un’inquisizione non riuscita.

Dai vari spezzoni viene fuori che, in realtà, l’intervista non ha avuto come oggetto un confronto sull’ultimo album di Fedez, bensì una serie di domande su personaggi vicini ad Antonio Dikele – come Ghali – e un dibattito sul verso «Dikele che chiede di me ad ogni secondo» contenuto nel brano di Fedez No Game Freestyle.

Nelle sue Stories, ha poi continuato:

Subito dopo avevo richiesto di pubblicare l’intervista senza tagli e senza editing con una scadenza, che Dikele non ha rispettato, mi arriva un video in cui gli eventi cronologici sono stati spostati. Per farla breve: Antonio Dikele il magazine è tuo, chi ha deciso di pubblicare l’intervista sei tu. L’intervista è tua, facci quello che vuoi.

In conclusione, ecco che il tono di Fedez prende i connotati di un più tradizionale dissing:

Io penso che quest’intervista possa essere utile per far capire cos’è realmente Esse Magazine. Non è solo un magazine che parla di musica, è una pagina il cui proprietario è a libro paga di alcuni artisti e quindi totalmente asservito a loro. Quindi, caro Dikele, continua così campione, fai quello che vuoi e almeno il teatro potevi pagartelo tu e non fartelo offrire dalla mia discografica. Ma va be, almeno la cena te l’ho offerta io.

Di tutta risposta, Esse Magazine ha poi pubblicato un post su Instagram, con una nota del direttore Antonio Dikele.

L’intenzione del magazine sembra dunque quella di far uscire l’intervista, ma adesso c’è da chiedersi: qualora venisse realmente pubblicata, quale versione vedremo? Un taglia e cuci fatto alla meno peggio oppure la versione integrale che, senza problemi, Fedez avrebbe pubblicato?