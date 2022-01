I pettegolezzi che ormai nascono via IG Stories, il caso della fede di Fedez

È stata la mano di Fedez. Nelle ultime ore si era diffusa una teoria gossippara di una presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, perché in diverse immagini pubblicate sui social network, il cantante e rapper non sembrava indossare la fede. Qualcuno ci ha messo il carico pesante, perché sosteneva che i like di Fedez ai post della moglie Chiara Ferragni si erano fatti un po’ più sporadici nell’ultimo periodo. Il passaparola, che prima correva sulle riviste patinate, adesso corre attraverso gli account multi-social. Così, l’hashtag #Ferragnez, ad esempio, torna virale su Twitter ed è proprio su questa piattaforma che gli utenti hanno iniziato a interrogarsi sulla presunta crisi matrimoniale. Ovviamente, la bolla è scoppiata nella mattinata del 12 gennaio, quando Fedez ha pubblicato una IG Stories in cui la sua mano e quella della moglie Chiara Ferragni si intrecciano teneramente. Per mettere a tacere i rumors.

Nessuna crisi Fedez-Ferragni, la IG Stories che spegne i pettegolezzi

Ora, è necessaria una riflessione che può andare ben oltre le pubblicazioni dei personaggi noti del mondo dello spettacolo o degli influencer sui social network. È la nuova forma di chiacchiericcio, l’evoluzione del pettegolezzo in piazza o al bar, il metaverso delle malelingue. Basta che qualcuno noti qualcosa di insolito in una IG Stories – anche in quelle che pubblica ciascuno di noi, attenzion – per far partire dei veri e propri trip che, magari, non poggiano su alcuna base solida. Il voyeurismo che i social network impongono non poteva che avere questa tra le sue conseguenze.

La differenza tra il tradizionale gossip (che inseguiva foto paparazzate e colte di nascosto o che si basava sulle rivelazioni di fonti riservate e tenute anonime per tutelarle) e questo nuovo gossip social è la rapidità con cui si aprono e si chiudono i cicli e i fenomeni. Ieri si è parlato di una crisi Fedez-Chiara Ferragni? Oggi sono bastati 15 secondi di IG Story con due mani che si intrecciano per spegnere qualsiasi sospetto. Prima, per togliersi di dosso una etichetta o una convinzione da parte del grande pubblico non servivano nemmeno decine di interviste rassicuranti o comparsate in tv. Adesso siamo in diretta h24. Impossibile mascherare qualcosa.