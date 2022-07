Puoi vederlo su Twitter, eppure non è presente né nei feed né nella sezione “search” (ricerca). Si tratta di una particolare “scappatoia”, soprannominata “unlisted tweet”, nell’esperimento, portato avanti dalla piattaforma, che permette a due persone di twittare insieme, o meglio di co-twittare. A riportarlo è The Verge.

L’unlisted tweet: esiste su Twitter ma non può essere visualizzato nei feed né nella ricerca

Tweet che non vengono visualizzati nella timeline, non vengono visualizzati se li cerchi, eppure esistono. Possono essere visionati solo se qualcuno invia un link o se vengono incorporati in un sito web. Le persone possono anche rispondere. Ma proprio qui sta il gioco: se lo fanno, allora quelle risposte appariranno in una ricerca su Twitter e le persone potranno trovare il tweet originale in modo indiretto. Come spiega The Verge, basta avere l’accesso a CoTweets: una persona deve chiedere a un altro account di co-twittare un tweet. Quell’account al quale è stato chiesto, deve però ignorare tale richiesta. Se viene accettato il CoTweet, infatti, il tweet diventerà completamente pubblico. Se viene rifiutato, verrà eliminato. Ma finché rimane nel limbo, sarà disponibile per chiunque abbia l’URL. «Dato che questo esperimento è nelle sue fasi iniziali, stiamo imparando cosa funziona e dove c’è spazio per miglioramenti», spiega il portavoce di Twitter Layal Brown in una dichiarazione a The Verge . «Durante questa prima fase esplorativa, al momento non abbiamo in programma di cambiare questo aspetto, tuttavia lo stiamo monitorando e valuteremo nuovamente se saranno necessari cambiamenti urgenti». Twitter aveva recentemente annunciato di aver iniziato a testate i CoTweets, i tweet in collaborazione (o collaborativi) con altri utenti. Il principio è molto semplice e gli utenti social multi-piattaforma già conoscono questa dinamica: realizzare un prodotto in collaborazione con qualcun altro. Esiste da tempo su TikTok, ma anche su Facebook e Instagram. Una novità mirata sull’aumento della portata di ogni singolo tweet (a partire dall’engagement) e che potrebbe essere molto utile soprattutto in chiave commerciale. Per esempio, come già accade sulle altre piattaforme, un’azienda e un utente potranno vedere i propri nomi sullo stesso tweet nel lancio di una campagna (anche pubblicitaria), con quel post che finirebbe su entrambe le bacheche e sulle loro timeline.