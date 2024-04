In Europa non si potranno più fare raccolte fondi via Facebook e Instagram

Per moltissimi anni, le piattaforme social di Meta hanno consentito alle organizzazioni di beneficenza di avviare delle raccolte fondi attraverso Facebook e Instagram. Ospedali, associazioni, onlus, centri di ricerca: bastava seguire le istruzioni, rispettare determinate indicazioni e parametri per coinvolgere la comunità social a effettuare donazioni e raggiungere obiettivi per questa o quella causa. Ora, dal prossimo 1° luglio, tutto questo non sarà più possibile. Almeno in Europa. Ad annunciarlo è stata la stessa holding guidata da Mark Zuckerberg.

Gli utenti iscritti alle piattaforme, che almeno una volta nella loro vita hanno partecipato a una raccolta fondi Facebook o Instagram, nelle ultime ore hanno ricevuto (e stanno ricevendo) una mail in cui si spiega che, nel rispetto delle normative europee, l’ultimo giorno utile per effettuare una donazione nello Spazio Economico Europeo sarà il 30 giugno prossimo. Dopodiché, questo sistema sarà sospeso.

Raccolte fondi Facebook, da luglio lo stop in Europa

Dunque, la beneficenza diretta – tralasciando quella che passa per link esterni condivisi su profili e gruppi (e che, in alcune occasioni, si sono rivelate vere e proprie truffe ai danni degli utenti malcapitati) – non si potrà più effettuare utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Meta su Instagram e Facebook. La mail che gli utenti – già donatori in passato – hanno ricevuto, recita così:

«In qualità di donatore che in precedenza ha fatto una donazione per sostenere un’organizzazione di beneficenza sulle nostre piattaforme, ti comunichiamo che a partire dal 1° luglio 2024 gli strumenti per le raccolte fondi non saranno più disponibili su Facebook e Instagram nei Paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE). L’ultimo giorno disponibile per fare una donazione a favore di un’organizzazione di beneficenza è il 30 giugno. Dopo tale data, gli strumenti per le raccolte fondi non saranno più supportati nello Spazio economico europeo.

Stiamo provvedendo a dare un preavviso di almeno due mesi come previsto dalle leggi applicabili e dalle nostre condizioni. Non è richiesta alcuna azione da parte tua. Vogliamo ringraziarti per aver sostenuto le organizzazioni di beneficenza sulle nostre piattaforme».

Dunque, tra poco più di due mesi le campagne di raccolta fondi o donazioni non saranno più disponibili, attraverso Facebook e Instagram, in Europa.