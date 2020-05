Come Trump ha usato la «pallbearer dance» in un video contro Biden

Rigore istituzionale, questo sconosciuto. La pagina ufficiale di Donald Trump su Facebook si sta preoccupando della campagna elettorale per le elezioni di novembre più che del coronavirus. E questo è un dato incontestabile, per il quale l’attuale presidente Usa è nel mirino della critica. Non solo: Trump utilizza anche un video di pessimo gusto per dare uno scossone alla sua campagna elettorale e unisce il famoso fenomeno social della pallbearer dance in Ghana al logo della campagna di Joe Biden, il suo sfidante democratico.

Trump pallbeaer dance, il video in cui prende in giro Joe Biden

Qualche giorno fa, nel corso di una trasmissione radiofonica, Joe Biden aveva commesso una delle sue numerose gaffe (il candidato alla presidenza democratica, infatti, per sua stessa ammissione è un noto gaffeur). Aveva infatti risposto al conduttore di The Breakfast Club, un programma in onda su una emittente afro-americana molto conosciuta, affermando che «non si è davvero neri se si vota Donald Trump». Insomma, un concetto decisamente troppo spinto se il risultato era quello di conquistarsi l’elettorato afroamericano, tradizionalmente vicino ai democratici.

Secondo Trump questa gaffe rappresenterebbe la pietra tombale della candidatura di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti. E ha voluto illustrare questo concetto associando il logo della campagna elettorale di Biden alla nota pallbearer dance. Un modo per essere simpatico e ammiccante nei confronti delle nuove generazioni, ma decisamente inappropriato, soprattutto se diffuso attraverso i canali di comunicazioni ufficiali del presidente degli Stati Uniti. In rete, oltre al vasto seguito dei suoi followers più sfegatati, il video pubblicato dall’account ufficiale di Trump ha incontrato diverse critiche, dal momento che è stato definito troppo poco istituzionale.