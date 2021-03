Perché il Pakistan ha bannato per l’ennesima volta TikTok

La linea dura del governo pakistano impone una nuova scure contro il social tanto amato dai giovani. Già nei mesi scorsi, in diverse occasioni, era stata bloccata la possibilità di accedere a TikTok agli iscritti che vivono in Pakistan. Poi il confronto è andato avanti, così come le trattative per chiedere un maggior monitoraggio e una maggiore moderazione dei contenuti pubblicati sul social network dei video brevi. Promesse che, secondo il governo, sono state disattese. Per questo motivo, come già accaduto nel recentissimo passato, da ieri il Pakistan banna TikTok.

A comunicare il nuovo divieto è stata la Pakistan Telecom Authority che si occupa della gestione e della regolamentazione di ciò che accade online, sulle varie piattaforme e sulle app nel Paese.

In respectful compliance to the orders of the Peshawar High Court, PTA has issued directions to the service providers to immediately block access to the TikTok App. During the hearing of a case today, the PHC has ordered for the blocking of App.

— PTA (@PTAofficialpk) March 11, 2021