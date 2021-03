Evitiamo che dare cibi piccanti al proprio cane diventi virale su TikTok

Andando a cercare su TikTok c’è una tendenza che – per ora – raccoglie 244 video di padroni che danno del cibo con sopra salsa piccante ai propri amici a quattro zampe. Il numero di contenuti di questo tipo si possono rintracciare a partire dall’audio in cui una donna afferma “give your dog a piece of chicken with hot sauce on it and see their reaction” (letteralmente: “dai un pezzo di pollo con della salsa piccante sopra al tuo cane e vedi la sua reazione”). Uno di quei contenuti che siamo abituati a vedere su TikTok e che coinvolgono gli animali e le loro reazioni ma che, nel caso specifico del pollo piccante cani TikTok, può portare a serie conseguenze sulla salute dell’animale come ha denunciato un veterinario sul social.

Pezzo di pollo piccante cani TikTok: trend pericoloso in vista

Come abbiamo anticipato i contenuti per ora sono limitati ma il numero di visualizzazioni ammonta a diverse decine di migliaia in certi casi. La quantità di persone che hanno visto questi video e che, potenzialmente, potrebbero replicare è molto alta. Non si parla di un fenomeno virale vista la portata attuale, ma sicuramente un trend che può rivelarsi pericoloso. Se dare cibo piccante al proprio amico peloso può essere divertente viste le divertenti reazioni che ogni animale può avere, la verità è che non ne vale la pena se si pensa ai rischi che questo può comportare sulla sua salute.

«Smettetela di fare trend con gli animali domestici»

I cibi piccanti possono essere dannosi per gli animali e non ha senso metterli in pericolo per girare un video da caricare su TikTok. Questo il senso dell’intervento di un medico che ha oltre un milioni di follower proprio sul social cinese. Attualmente visualizzato da 200 mila persone, nel video il veterinario mostra un cane cui è stato dato del cibo piccante per vedere la sua reazione: il paziente in questione ha mangiato del cibo piccante e il risultato è che è finito in clinica con una pancreatite causata dall’assunzione ripetuta di assaggi. La lezione è semplice quindi: finché si tratta di trend che non mettono a rischio nessuno – come osservare la reazione del cane quando si sparisce da dietro il lenzuolo – non c’è nulla di male ma, qualsiasi sia il video che si vuole girare, occorre sempre avere cura che non sia rischioso per l’animale coinvolto: per sapere che il cibo piccante non viene digerito dai cani basta semplicemente fare una rapida ricerca in internet.