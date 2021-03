No, la #plankingchallenge su TikTok non incita a sdraiarsi per strada

Ormai la cronaca e TikTok sono spesso legate e doppio filo, così come i titoli di giornale che – senza effettivamente verificare la cosa – legano comportamenti e atteggiamenti pericolosi a video visti sul social cinese. Stavolta parliamo della planking challenge (hashtag #plankingchallenge su TikTok) dopo aver affrontato i casi di #hangingchallenge e #blackoutchallenge citati dalla stampa. Stavolta il caso di cronaca al quale ci leghiamo riguarda un gruppo di giovani che a Rivoli, in provincia di Torino, si sarebbero distesi in mezzo alla strada senza un motivo apparente venendo visti dai passanti. Sono parecchie le testate che hanno attribuito il gesto a una sfida proveniente da TikTok ma, andando a controllare, i contenuti non hanno nulla a che vedere con un gesto stupido e pericoloso come quello di stendersi sull’asfalto.

LEGGI ANCHE >>> «TikTok più sicuro di Instagram, una volta mi hanno rimosso un video perché mostravo un paio di forbici»

I titoli dei giornali sulla planking challenge

Di casi del genere si era già sentito parlare a Gallipoli e Napoli qualche settimana fa, parlando addirittura di una sfida che comporta «lanciarsi contro le auto in corsa» – come cita TPI -. Sulla vicenda di Rivoli La Repubblica titola: «Rivoli, l’ultima follia di Tik Tok: gettarsi sotto le auto evitandole all’ultimo momento». Andando a guardare su TikTok, l’hashtag #plankingchallenge si rivela contenuto – per la maggiore – di sfide tra persone che fanno il plank. Si tratta di un esercizio che richiede di mantenere una specifica posizione per più tempo possibile – chi lo ha fatto ne comprende la difficoltà – e proprio questa è la sfida.

Cos’è planking challenge su TikTok

Andando su TikTok le visualizzazioni per questo contenuto sono più di 60,5 milioni e, nella maggior parte dei casi, si tratta di persone che stanno facendo attività fisica. In alcuni casi vediamo persone fare il plank in luoghi più insoliti – tipo sugli scogli – oppure fare plank di coppia ma evidenze di video pericolosi o che incitano a sdraiarsi in mezzo alla strada per scostarsi all’ultimo, prima che un automobile passi, non ce ne sono (o, se ce ne sono, non vengono mostrati). Non essendoci ancora una ricostruzione ufficiale del fatto non ha senso puntare il dito su TikTok stavolta più di quanto non ne avesse le altre volte, quindi, considerato anche che – come ricostruisce Fanpage – la planking challenge esiste da ben prima di TikTok (le prime tracce si possono trovare già negli anni ’90).