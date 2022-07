Aggiungi una casa Netflix: la nuova opzione per usare l’account fuori dall’abitazione abituale

La tariffa aggiuntiva Netflix è in fase di test in Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e Repubblica Dominicana per risolvere la questione password condivise

Netflix sta lavorando per risolvere il problema delle password condivise testando nuovi metodi per impedire a più utenti di sfruttare lo stesso abbonamento. Come già accaduto in precedenza i test si stanno svolgendo tra Sudamerica e America centrale prima di decidere, eventualmente, di ampliare le nuove regole al mercato di altri paesi. La nuova frontiera dei test contro le password Netflix condivise è la tariffa aggiuntiva che tocca pagare a chi usa il suo account su una tv o su un dispositivo collegato a una tv in un luogo che sia diverso dall’abitazione principale per un lasso di tempo che vada oltre le due settimane. Si tratta, quindi, di una nuova opzione aggiungi una casa Netflix che potrebbe cambiare le dinamiche di fruizione dei contenuti offerti.

L’opzione aggiungi una casa Netflix contro le password condivise

A quanto ammonta il costo aggiuntivo? Si tratta di 219 pesos al mese oltre l’abbonamento solito per ogni casa oltre la principale in Argentina (1,17 $) e 2,99 $ negli altri paesi. L’area in cui si stanno effettuando i test prevede che ogni utente abbia una casa principale nella quale si può accedere al servizio di streaming attraverso ognuno dei dispositivi presenti. Sui dispositivi mobili si potrà continuare a vedere Netflix anche fuori dall’abitazione principale ma, qualora si volesse vedere lo streaming su altri televisori, ci sarà l’opzione acquista altre case per aggiungere altri schermi televisivi.

Nella pagina Netflix Home dell’Honduras, per esempio, viene spiegato come funziona aggiungi una casa Netflix: «A partire dal 22 agosto 2022 quando si accede a Netflix su un televisore al di fuori della propria abitazione verrà visualizzata l’opzione di aggiungere un’altra casa a un costo aggiuntivo mensile – si legge – Se si utilizza il televisore solo per un periodo di tempo limitato, è possibile guardare Netflix per un massimo di 2 settimane senza alcun costo aggiuntivo, a condizione che l’account non sia stato utilizzato in precedenza in quel luogo. Dopo questo periodo, il televisore sarà bloccato a meno che non si aggiunga un’altra casa»

Cosa intende Netflix per casa?

Nelle pagine di supporto è possibile leggere anche una definizione più precisa di casa, ovvero «un luogo fisico – come la vostra casa – in cui potete utilizzare Netflix su uno qualsiasi dei vostri dispositivi». In che modo viene rilevato l’utilizzo di una casa diversa? Netflix spiega che «utilizziamo informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell’account». Qualora si utilizzasse l’account presso la prima abitazione e venisse visualizzato un messaggio relativo al fatto che si sta fruendo del servizio in troppo domicili, Netflix chiarisce che occorre «assicurarsi che il dispositivo sia connesso alla stessa connessione Internet degli altri dispositivi della casa» o «assicurarsi che il dispositivo non sia collegato a una VPN, a un proxy o a un servizio di sblocco», come riporta The Verge.

Netflix sta quindi monitorando i luoghi di utilizzo degli account degli utenti al fine di limitarne l’accesso. Coloro che hanno un piano Basic dovrebbero poter aggiungere una casa in più, quelli col piano Standard fino a due case in più e il piano Premium prevede la possibilità di aggiungere fino a tre case a quella principale. Il direttore dell’innovazione di prodotto di Netflix ha chiarito che «l’attuale condivisione diffusa degli account tra famiglie mina la nostra capacità a lungo termine di investire e migliorare il nostro servizio».

Dopo il test in Perù per far pagare una tariffa aggiuntiva a chi condivide l’account con persone fuori dal nucleo familiare e la creazione di un’opzione Netflix con pubblicità, arriva un ulteriore test che indica agli utenti la direzione che il colosso sta prendendo.