Quanto costa Netflix al mese? I vari piani tariffari

Quanto costa Netflix al mese? Si tratta di una domanda la cui risposta cambia a seconda del paese e del momento, considerato che il prezzo abbonamento Netflix ha subito tutta una serie di variazioni nel corso del tempo. Netflix – che nel campo dello streaming è sempre stato e continua a essere un leader – si trova alle prese con una serie di cambiamenti che deve apportare dovuti, in particolare, al rallentamento di quella che è sempre stata una crescita costante su un fronte e la crescita di piattaforme e realtà concorrente sull’altro fronte. Tra le prime conseguenze ci sono stati tagli di posti di lavoro Netflix.

La ricetta vincente che ha portato Netflix a diventare un colosso sembrerebbe, attualmente, difficilmente praticabile in futuro. Ecco allora che la piattaforma di streaming ha deciso di inserire la pubblicità all’interno del suo meccanismo così da riuscire a trovare sostentamento non solo dagli utenti ma anche tramite spot. Spot rispetto ai quali, nell’ultimo periodo, si è molto discusso rispetto al metodo di integrazione e di inserimento rispetto all’offerta che Netflix ha sempre fatto. In che modo la pubblicità si inserirà nell’offerta Netflix? Si parla di slot di spot che potrebbero durare tra i 15 e i 30 secondo ogni 60 minuti di contenuti visualizzati.

Netflix è una piattaforma di tipo pay che permette – a chi si abbona – di vedere contenuti audiovisivi che vanno dalle serie tv ai film, dai documentari ai reality, sia prodotti acquistati che prodotti di produzione propria. Ci sono tre tipologie di abbonamento disponibili che è possibile attivare, a seconda delle proprie esigenze, direttamente sul sito Netflix.com/it.

Netflix quanto costa: quello che sta cambiando

Un altro modo per incrementare le fonti di guadagno che Netflix vorrebbe avere a propria disposizione è quella di levare le password condivise. I test sono stati fatti in America Latina (in particolare in Perù, Cile e Costa Rica) e si è trattato di chiedere un sovrapprezzo a tutti quegli utenti che scelgono di condividere la password al di fuori del proprio nucleo familiare. Se per Netflix si tratta di un modo per garantire che la piattaforma venga utilizzata da chi è autorizzato a farlo e ha pagato per farlo, sono in molti i clienti – in Italia in primis – che non accoglierebbero favorevolmente questo cambiamento strutturale.

In particolare, il 71% degli italiani ha affermato che rinuncerebbe all’abbonamento di Netflix qualora venisse tolta la possibilità di avere la password condivisa. L’indagine è stata condotta da Time2play, che ha voluto sondare il terreno per capire quale sarebbe la reazione degli utenti Netflix italiani qualora la piattaforma scegliesse di bloccare la possibilità di condividere gli account che l’ha sempre caratterizzata fino a questo momento. Dopo questo preambolo, necessario per capire le ragioni dei prezzi attuali di Netflix – e dei vari aumenti che ci sono stati nel corso degli anni e che hanno portato agli attuali prezzi del piano base Netflix – vediamo di capire quanto si paga Netflix al mese.

Quindi quanto costa Netflix al mese?

Quanto si paga Netflix al mese? La fonte migliore per ottenere questa informazione – al netto del fatto che, come abbiamo già accennato, si tratta di un costo di abbonamento che varia da paese a paese e che è soggetto a cambiamenti e aggiustamenti anche di anno in anno, a seconda delle scelte dell’azienda, della situazione mondiale e del livello di concorrenze – è bene utilizzare come fonte il sito stesso di Netflix Italia che, come è scontato che sia, mette a disposizione dei clienti informazioni precise, puntuali e aggiornate su piano base Netflix, piano standard Netflix e piano Premium Netflix.

Come abbiamo già accennato, il prezzo dei vari piani – ognuno dei quali offre servizi e opzioni diverse e prevede, ovviamente, un costo a seconda di quello che viene messo a disposizione dell’utente – sono cambiati nel corso del tempo e attualmente prevedono i costi seguenti:

Piano base Netflix: 7,99 € al mese. L’abbonamento prevede: un dispositivo;

Piano standard Netflix: 12,99 € al mese. L’abbonamento prevede: due dispositivi collegati in contemporanea e Full HD;

Piano Premium Netflix: 17,99 € al mese. L’abbonamento prevede: quattro dispositivi in contemporanea e Ultra HD/4K.

Ognuno di questo piani prevede la visione di Film, serie TV e giochi per dispositivi mobili senza limiti con la possibilità di farlo su laptop, TV, cellulare o tablet. Una grande differenza di Netflix Italia rispetto ai suoi concorrenti (Prime Video, Now e Disney+ in primis) e rispetto anche a se stesso nel passato (considerato che fino ad appena prima della pandemia e del lockdown di marzo 2020 questa possibilità veniva data ai nuovi clienti), il servizio non fornisce nessun tipo di prova gratuita. Niente classico mese di prova Netflix, per intenderci.

Quanto costa abbonarsi a Netflix nel 2022?

Quanto costa l’abbonamento di Netflix in particolare nel 2022 e in Italia? Vediamo, oltre ai prezzi singoli, cosa prevede più nello specifico ognuno dei piani tariffari di Netflix.

Allo stato attuale delle cose, ognuno degli abbonamenti che prevede Netflix dà la possibilità di accedere a tutti i contenuti presenti in piattaforma. Come si accede? Basta inserire i propri dati sul device o i device scelti, a seconda del piano pagato, ed è possibile farlo su Smart TV, Tablet e PC. Con l’abbonamento base – come abbiamo già accennato – è possibile visionare i contenuti ed essere connessi con un solo dispositivo alla volta. Questo vuol dire che non è possibile connettere contemporaneamente due dispositivi. Netflix, infatti, impedirà al secondo dispositivo di connettersi inviando un messaggio che chiarisce le ragioni. I contenuti nel piano base non sono disponibili in HD.

Gli altri due piani di Netflix, quello Standard e quello Premium, costano di più ma permettono di fruire dei servizi Netflix in modalità diverse. Il piano Standard di Netflix permette la visione di tutti i contenuti disponibili pagando 12,99 € al mese. La differenza cool piano Base è che permette di vedere – come abbiamo già accennato – tutti i contenuti su due dispositivi in contemporanea. Cosa significa fruire dei contenuti in Full HD? Si tratta del formato 1080p. A quale tipo di qualità di immagine si ha accesso? Si tratta di un’immagine ad altissima risoluzione, altamente realistica e con un livello di dettaglio impressionate.

Proprio il dettaglio è quello che permette di distinguere la qualità dell’immagine dell’abbonamento Base confrontato con quello Standard. Avere accesso tramite due schermi permette di vedere Netflix nello momento a due persone che scelgono di condividere lo stesso abbonamento e che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Questo significa, ovviamente, poter vedere contenuti diversi (una persona una serie tv e una persona un film, per esempio).

Nota bene: per avere accesso alla massima qualità di visione possibile è necessario che la connessione internet lo permetta. Il consiglio di Netflix, per fruire al meglio di Stadard e Premium, è quello di avere la più elevata velocità di connessione possibile. Quali sono i numeri? Per quella standard è necessario 1 Mbps in download, per l’alta definizione a 720p Netflix occorre una velocità di connessione pari a 3 Mpbs in download e per il formato 1080p servono 5 Mbps. L’Ultra HD e il 4K dell’abbonamento Premium, infine, richiede 15 Mpbs in download.