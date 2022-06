Il piano dell'OTT per aggiungere gli spot per far fronte all'aumento dei costi e al calo degli abbonamenti

Problema critico: la pubblicità su Netflix. Ormai sembra essere questo l’orientamento dell’OTT, che sta sperimentando nuovi modelli di business, per far fronte sia a un calo degli abbonamenti, sia all’aumento dei costi di produzione di servizi originali. A quanto pare, sarà questa la sfida che la piattaforma dovrà affrontare nel prossimo futuro, cambiando un paradigma che ha cercato di mantenere intatto in tutti questi anni: ovvero l’assenza – per ogni tipologia di abbonamento – di contenuti promozionali. Il mercato si evolve, però, e quindi si è costretti a tornare nuovamente su vecchi modelli di business, proprio come quelli pubblicitari.

Pubblicità su Netflix, le varie possibilità individuate dagli analisti

Negli ultimi giorni sta circolando moltissimo una previsione realizzata dagli analisti di Wells Fargo, multinazionale statunitense di servizi finanziari. Questi ultimi hanno provato a immaginare la strada che Netflix andrà a intraprendere nel mondo pubblicitario. Sicuramente, la valutazione è che con difficoltà Netflix interromperà un proprio contenuto per lasciare spazio a degli spot. Ne andrebbe completamente dell’integrità del prodotto. E allora, l’ipotesi potrebbe essere quella di seguire le orme del cinema, con i trailer pubblicitari poco prima della proiezione in sala. L’ipotesi è quella di creare dei blocchi di cinque-sei spot da 15/30 secondi ciascuno.

Altra alternativa è quella di individuare uno spazio, all’interno della fruizione dell’utente, che possa scandire ogni 60 minuti di visione dei contenuti. Bisogna correre ai ripari: non si sa quando e come verranno inseriti degli spot pubblicitari, al momento, si sa soltanto che questa operazione si farà. È l’unico argine per la perdita, stimata dalla stessa piattaforma, di altri 2 milioni di abbonati nel futuro prossimo. Ed è sicuro, anche, che non tutti i tipi di abbonamenti – ma soltanto quelli base – potranno essere invasi dagli spot. Ricostruzioni e scenari, al momento. Quel che è certo è che Netflix sarà molto diversa, a breve, rispetto a come la vediamo adesso.