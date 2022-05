Siate pronti a ricevere un messaggio truffa che vi dice che il vostro pagamento a Netflix è stato rifiutato

Potremmo dire che è un film che si ripete se la battuta non fosse di pessimo gusto, visto che c’è Netflix di mezzo. La piattaforma OTT leader nel settore dell’intrattenimento viene utilizzata da alcuni truffatori per veicolare un possibile furto di dati. Diversi utenti, al momento negli Stati Uniti (ma non è da escludere che questa stessa truffa possa essere tradotta e utilizzata anche in Italia), hanno segnalato il fatto di aver ricevuto messaggi di ALERT rispetto al rifiuto del pagamento della quota mensile dell’abbonamento di Netflix.

Truffa Netflix sul rifiuto del pagamento dell’abbonamento

Gli utenti vengono raggiunti attraverso un sms che recita: «ALRT – il pagamento dell’ultimo abbonamento Netflix è stato rifiutato e l’account è bloccato» o ancora: «Non è stato possibile elaborare il pagamento mensile di maggio Netflix e l’account è temporaneamente sospeso. Vedi i dettagli completi nell’allegato qui sotto». Gli sms al loro interno presentano un link dal quale si accede a una schermata che, nello stile grafico, è del tutto simile a quella dell’OTT:

PSA alert 🚨 Did you get a text message from Netflix today about payment declined? It’s a scam to try to take your password, don’t click on it !#Netflix #ScammerAlert #scam pic.twitter.com/bmtANbzTIX — ARK Solvers (@arksolvers) May 26, 2022

Tuttavia, non si tratta della vera pagina di login di Netflix: è una semplice maschera che permette a chi ha inviato il link di truffa di ottenere i dati personali che gli utenti, confusi dalla richiesta, potrebbero inserire all’interno del form. Tra l’altro, a quanto pare, uno schema simile di scam era stato adottato già nel 2019-2020. Basta conoscere un dato su tutti: per le comunicazioni relative agli account e ai pagamenti, Netflix – così come tante altre aziende e istituzioni – non utilizza assolutamente il metodo dell’invio di un sms.