Il CERN è pronto a rivelare i segreti dell’Universo. Ma no, non aprirà il portale dell’Inferno

No, il CERN non ha aperto nessun portale verso un’altra dimensione. Né un portale d’accesso all’Inferno. L’Organizzazione europea per la ricerca nucleare ha invece ottenuto la prima collisione a energia record nell’acceleratore di particelle Large Hadron Collider (Lhc). LHC è il più potente acceleratore di particelle al mondo che dieci anni fa ha scoperto il bosone di Higgs. Ora è pronto a entrare nella sua terza fase di attività. Una nuova pagina della fisica che, come spesso accade, ha scatenato la fantasia di molti utenti, alcuni dei quali hanno messo in piedi delle vere e proprie teorie complottiste.

«LHC funzionerà a un’energia senza precedenti – ha spiegato all’Ansa Fabiola Gianotti, direttrice generale del CERN di Ginevra -. Ogni volta che si fa un salto di energia e si aumenta l’intensità dei fasci, e si producono più collisioni, si rafforzano le nostre opportunità di scoprire nuove particelle e nuovi fenomeni, ma anche di misurare con maggiore precisione le particelle che conosciamo. Penso in particolare al bosone di Higgs, che è una particella chiave per capire come funziona la fisica fondamentale e quindi l’universo».

Smiles at an energy of 13.6 TeV 🤩

In this #PhotoOfTheWeek, we celebrate the successful start of the #LHCRun3 and another #physics season. It sure “took a village” of scientific collaborations across the world to make it happen.

Read more: https://t.co/B62yaTlUfh pic.twitter.com/nPasihhIOQ

— CERN (@CERN) July 6, 2022