«I panda non sono reali» è l’ultima teoria del complotto che decolla su TikTok

Come accadde in passato con gli uccelli, ora i tormentoni social (senza alcuna conferma a sostegno di questa tesi) si spostano sull'animale simbolo del WWF

Un tempo toccò agli uccelli, dopo una polemica nel segno della parodia a cui alcuni hanno dato realmente credito. E oggi, non seguendo questa dinamica (almeno all’apparenza) sui social network si parla insistentemente di una teoria del complotto che afferma: i panda non esistono, non sono animali reali. Questo tipo di narrazione è molto diffusa su TikTok e, ovviamente, non ha alcun elemento reale a sostegno, Ma la condivisione di tutto ciò da parte di creator molto seguiti in tutto il mondo ha aperto la gabbia della cospirazione.

Un vero e proprio zoo che arriva a poche settimane da un’altra assurda teoria portata all’attenzione dei social dal famoso ufologo (soprattutto per le sue stravaganti uscite complottiste) Nick Pope, il quale sostiene che i gabbiani non siano animali, ma spie inviate sul pianeta Terra dagli alieni. Ma se questo può apparire assurdo, la tesi dei panda non esistono è ancor più bizzarra.

Questo è solo un esempio di contenuti, in particolar modo su TikTok, in cui creator con un discreto seguito sui social sostengono questa paradossale tesi. Nel video mostrato in precedenza, per esempio, si sostiene che i panda non siano reali perché hanno dei comportamenti e delle reazioni tipicamente umane.

Panda non esistono, la teoria del complotto su TikTok

Ma c’è dell’altro. Come spiega Rolling Stone, questa teoria della cospirazione è riesplosa solo di recente (anche per via di nuove piattaforme), ma ha un’origine che risale addirittura al 2015. In quell’anno, infatti, su Reddit si accese una lunga discussione sul cosa siano realmente i panda. In tanti, infatti, sostengono la tesi dei costumi: uomini travestiti da quegli animali simili ad orsi a due colori (il bianco e il nero). Come sostenevano tutto ciò? Dicendo (ma si tratta di una fake news) che non ci fosse nessuna letteratura sui panda all’interno delle testimonianza storiche (in particolare in estremo Oriente) e facendo sponda su alcune notizie di cronaca.

La storia del circo italiano

E una di queste ultime arrivava proprio dall’Italia. Era dicembre del 2014, infatti, quando la Guardia Forestale fece un blitz all’interno di un circo itinerante dell’Orfei Circus (compagnia diversa rispetta a quello di Moira e Nando Orfei) in quel di Brescia. In quel caso, vennero scoperti alcuni esemplari di cani chow-chow truccati da panda per ingannare il pubblico. Storie e notizie (in questo caso reali) che non hanno fatto altro che acuire ancor di più la diffusione della bufala sui panda che non esistono. E, invece, nonostante quel che viene detto sui social (e quel che in passato è accaduto in fatti di cronaca come quello di 8 anni fa nel Nord Italia) i panda sono animali reali. In carne e ossa.