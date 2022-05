Il 71% degli italiani rinuncerebbe all’abbonamento Netflix senza password condivisa

Netflix, lo scorso 20 aprile, annunciava che avrebbe ampliato il suo test che addebita ai membri un prezzo più alto se condividono il proprio account con persone al di fuori della propria famiglia. Poco prima, vi avevamo annunciato la possibilità che la piattaforma introducesse questa novità per evitare la condivisione di account a chi non paga il canone di iscrizione: prima il test era limitato solo a Cile, Costa Rica e Perù, ma poi Netflix ha dichiarato di voler implementarlo entro un anno nei mercati globali, compresi gli Stati Uniti. Time2play ha condotto uno studio per capire quale sarebbe la reazione degli utenti italiani alla decisione di Netflix di blocco della condivisione di password e account. Se Netflix bloccasse la condivisione di password, gli italiani sottoscriverebbero un proprio account?

La reazione degli utenti italiani di Netflix all’eventuale blocco di condivisione di password e account

La piattaforma che fornisce servizi streaming di serie, documentari e film, ha recentemente annunciato che adotterà nuove misure per limitare e bloccare la condivisione di password e account Netflix. Lo studio che vi proponiamo ha la finalità di comprendere come reagirebbero gli utenti italiani a tali misure, cioè se questi ultimi manterrebbero il loro abbonamento o, per i nuovi utenti, lo sottoscriverebbero se Netflix bloccasse effettivamente la condivisione del servizio. Lo studio evince che il il 54% degli utenti italiani utilizza l’account di amici o parenti senza pagare, mentre l’84% degli utenti che pagano è solito condividere l’account con amici e parenti. Inoltre, è stato rilevato che ogni account di Netflix viene condiviso in media con 2,7 persone. Infine, alla domanda se Netflix introducesse un prezzo per la funzione di condivisione di account e password, il 71,2% degli utenti italiani ha risposto che non pagherebbe per un proprio account.

Sul portale online di Time2play, è possibile trovare lo studio completo. Ad aprile 2022 sono stati intervistati 1.067 italiani provenienti da tutte le 20 regioni italiane con età media di 27 anni e reddito familiare medio annuo di 33.540 €. Lo studio aveva l’obiettivo di individuare le sorti dei 4,6 milioni di abbonati in Italia e per raggiungerlo Time2play ha deciso di chiederlo proprio agli streamers italiani di tutta Italia. Agli utenti di Netflix è stato chiesto direttamente con quante persone condividono gli accessi, se sarebbero disposti a pagare per avere un proprio account sulla piattaforma e quanto sarebbero disposti a spendere se Netflix bloccasse in via definitiva l’opzione di condivisione. Le regioni con percentuale maggiore – secondo lo studio – di account condivisi sono la Valle d’Aosta (95%), la Basilicata (95%), la Liguria (94%), la Puglia (90%) e l’Umbria (90%). In Molise, invece, solo il 33% della popolazione dichiara di utilizzare l’account di un amico o parente per guardare Netflix. Ma globalmente si evince – con percentuali dal 70% al 95% – che nel nostro Paese non solo gli utenti amano condividere gli account di Netflix con i propri parenti, ma che li condividono anche con amici, e questo non sarebbe consentito. Netflix, infatti, permetterebbero solo la condivisione di un unico abbonamento a chi appartiene allo stesso nucleo familiare.

Lo studio nel dettaglio: