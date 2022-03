Netflix potrebbe limitare la condivisione non autorizzata delle password tra abbonati e non

La piattaforma introduce un test per limitare la condivisione non autorizzata di password tra utenti abbonati e non abbonati a Netflix

Netflix lancia un nuovo test per limitare la condivisione non autorizzata di password degli account degli abbonati alla piattaforma. Gli abbonati, infatti, sono soliti divulgare le password ad amici e parenti senza che questi ultimi debbano creare nuovi account (e dunque senza pagare la visione di film e serie). Per il momento, questa misura pare essere solo un test per verificare l’efficacia delle limitazioni e quale sarà la reazione del pubblico. Netflix darà, quindi, se il test diverrà una funzione definitiva, la possibilità ai proprietari di account di sostenere un costo aggiuntivo per permettere agli utenti al di fuori dei loro nuclei familiari di accedere alla piattaforma legittimamente.

Condivisione account Netflix, le possibili limitazioni

Netflix starebbe inviando una notifica ai suoi utenti (per ora, solamente a quelli di Cile, Costa Rica e Perù) invitandoli a registrarsi al servizio della piattaforma – chiedendo loro di inserire un codice di verifica trasmesso tramite email o sms – se rileva che questi non fanno parte del medesimo nucleo familiare del titolare dell’account: «se non vivi con il proprietario di questo account, hai bisogno del tuo account per continuare a guardare». Un portavoce di Netflix ha, infatti, dichiarato a The Verge che: «questo test è stato pensato per aiutare a garantire che le persone che usano gli account Netflix siano autorizzati a farlo».

«Abbiamo sempre reso facile per le persone che vivono insieme condividere il proprio account Netflix, con funzionalità come profili separati e più stream nei nostri piani Standard e Premium», dichiara Long – direttore dell’innovazione presso Netflix – a proposito del test, aggiungendo che questi piani, però, sebbene popolari, hanno creato una po’ di confusione su quando e come condividere i contenuti di Netflix. La conseguenza è che le persone di nuclei familiari diversi hanno iniziato a condividere i propri account «con un impatto sulla nostra capacità di investire in nuovi fantastici film e TV per i nostri membri». Con la funzionalità «aggiungi un membro extra», gli utenti abbonati ai piani Standard e Premium di Netflix ora avranno la possibilità di aggiungere account sussidiari – fino a due persone non conviventi -, le quali avranno un proprio profilo, suggerimenti personalizzati, nome utente e password. Nei paesi in cui il test è stato attivato, il servizio per aggiungere un sub-membro è di 2380 CLP in Cile, $ 2,99 USD in Costa Rica e 7,9 PEN in Perù.

Il direttore dell’innovazione di prodotto presso Netflix, Chengyi Long, ha spiegato che la piattaforma, in questo modo, permetterà agli abbonati che condividono i propri account con persone che non fanno parte della loro famiglia, o non conviventi con loro, di farlo «in modo semplice e sicuro, pagando anche un po’ di più». Essendo un test, non si sa se l’opzione di pagamento per i membri non conviventi diventerà una caratteristica definitiva del servizio: «lavoreremo per comprendere l’utilità di queste due funzionalità per i membri di questi tre paesi prima di apportare modifiche in qualsiasi altra parte del mondo», dichiara ancora Long.