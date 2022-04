Netflix è diventato il titolo tecnologico meno performante quest’anno

Siamo passati in brevissimo tempo dall’esaltazione dello streaming alle sue serissime difficoltà. È la parabola di Netflix che, in seguito all’annuncio della perdita di 200mila abbonati nel corso del primo trimestre del 2022, ha vissuto una giornata molto difficile in borsa. Secondo Bloomberg, in seguito alle performance della giornata di oggi, l’azienda quotata in borsa è diventata una delle peggiori, a livello di performance, tra quelle legate allo sviluppo tecnologico, sia negli indici S&P 500, sia nel Nasdaq 100.

Nella giornata di mercoledì 20 aprile, in pratica, Netflix ha perso il 30% del suo valore. Il calo nell’intero arco dell’anno è corrispondente al 60%. Le novità del prossimo trimestre, tra l’altro, non sembrano positive, dal momento che – a fronte di un calo nei primi tre mesi del 2022 di 200mila abbonati – la previsione per i prossimi tre mesi è ancora peggiore e dovrebbe prevedere un calo di 2 milioni di abbonati. Per questo Netflix cercherà di recuperare soltanto attraverso una nuova policy sulla condivisione degli abbonamenti e sul prezzo degli stessi, magari compensando la retromarcia sulla concurrency con un prezzo maggiormente competitivo. In ogni caso, non sarà un passaggio indolore per l’OTT che, in questo modo, andrà sensibilmente a lavorare sulla propria identità.

Molte critiche sono arrivate anche per il fatto che disdire un abbonamento al servizio di streaming sarebbe troppo semplice, incentivando questo comportamento da parte degli utenti. Una eventuale revisione anche di questo modus operandi, tuttavia, sarebbe sicuramente un altro duro colpo da digerire, un altro modo di snaturare un servizio che, in un pomeriggio primaverile, ha scoperto – quasi all’improvviso – le sue fragilità.