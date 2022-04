Netflix lancia il “super mi piace”: un pulsante con doppio pollice in su

La piattaforma di servizi streaming introduce un nuovo pulsante per rendere il servizio di streaming ancora più funzionale: Netflix introduce il doppio pollice in su. Questo, infatti, permetterà agli utenti di avere home page ricche di consigli di contenuti più vicini a loro. La nuova icona avrà il doppio pollice alzato. Fino ad ora, invece, gli utenti hanno avuto a disposizione solo le classiche icone del pollice alzato e di quello capovolto. La piattaforma, con questa novità, intende implementare la personalizzazione dell’offerta.

Netflix doppio pollice in su: ecco la novità in arrivo sulla piattaforma per personalizzare l’offerta

Il nuovo pulsante con il doppio pollice in su, da oggi, si troverà accanto ai pulsanti con il pollice in su ed il pollice in giù sulle interfacce Web, TV, Android e iOS di Netflix. La nuova funzionalità («double thumbs up») si unirà, dunque, ai pulsanti già presenti sulla piattaforma («thumbs up« e «thumbs down»). Questi pulsanti non sono di poco conto poiché aiutano Netflix a capire che cosa mostrare ai singoli utenti abbonati. La piattaforma ha ricevuto, nel tempo, molte richieste dai suoi utenti per introdurre il pulsante del doppio pollice in su e, ora, questi sono stati accontentati. Christine Doig-Cardet, direttrice dell’innovazione dei prodotti e delle esperienze di personalizzazione di Netflix, ha dichiarato a The Verge, che: «i membri non hanno mai avuto così tante fantastiche opzioni di intrattenimento come hanno in questo momento», aggiungendo che «essere in grado di trovare gli spettacoli e i film che amerai è davvero importante. Vogliamo continuare a rendere Netflix il luogo in cui è più facile scegliere qualcosa da guardare». Netflix aveva abbandonato il suo sistema di valutazione a 5 stelle nel 2017 per introdurre il sistema pollice in su-pollice in giù («thumbs up» e «thumbs down»). La direttrice Doig-Cardet ha fatto sapere che il nuovo pulsante è stato a lungo richiesto dagli utenti, i quali ritenevano che indicare quali titoli piacessero e non piacessero loro non fosse sufficiente e, così, ora il nuovo pulsante dovrebbe aiutarli a cercare i contenuti a loro più affini nella grande libreria di programmi, serie e film che offre Netflix.

Netflix ha a cuore le preferenze dei suoi utenti, infatti già nel 2020 introduceva una riga Top 10 nella sua home page e, nel 2021, la funzione «Riproduci qualcosa» per tutti i suoi iscritti, aggiungendo un pulsante nell’interfaccia utente del servizio di streaming per consigliare in automatico nuovi programmi e film che non questi non avevano mai visto prima. Poi, la piattaforma Netflix – su tutti i dispositivi ad inizio anno -, ha aggiunto la possibilità per gli utenti di cambiare manualmente programmi e film dalla riga «continua a guardare», permettendo loro di sbarazzarsi dei documenti quasi terminati a cui avevano rinunciato. Secondo Doig-Cardet, tra l’altro, agli utenti verranno riservate ulteriori sorprese: ci saranno, infatti, nuovi strumenti e funzionalità di personalizzazione in arrivo: «speriamo di porre fine alla fatica della scelta con le nuove funzionalità che aggiungeremo quest’anno», che aggiunge: «è una parte enorme di cui vogliamo investire, in quei meccanismi per restituire maggiore controllo all’utente per aiutare a personalizzare la propria esperienza in base al proprio gusto personale».