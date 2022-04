Attenzione alle versioni fake di alcune note app che diffondono malware

La pirateria non paga, soprattutto quando lo si fa per le applicazioni. Esistono una serie di versioni false di app vere e parecchio scaricare in tutto il mondo che, se downloadate su un dispositivo, lo infettano con malware che agiscono rubando dati quali password, dettagli bancari, foto e altro ancora. I cyber criminali agiscono copiando app legittime e creando un malware app fake che, una volta scaricata la versione non a pagamento, aggiunge caratteristiche dannose tramite il codice manomesso.

Malware app fake, a quali app occorre stare attenti

Quali sono le app alle quali occorre fare maggiormente attenzione? Innanzitutto quelle che richiedono un abbonamento per essere utilizzate. Secondo il Mobile Security Report 2022 della società di cybersecurity Pradeo ci sono oltre 700 siti web che operano come store per scaricare app di terze parti – al di fuori dei canali ufficiali quindi – e che maggiormente si rivolgono a chi ha un sistema Android sul proprio dispositivo (considerato che la natura stessa del sistema operativo permette di scaricare più facilmente app al di fuori del Play Store).

Alcune di queste app sono appositamente progettate con intenti poco puliti, diventando – di fatti – una via facile per i cyber criminali che vogliono rubare dati. Le app fake vengono rese ancora più attraenti promettendo di offrire servizi aggiuntivi o abbonamenti premium, così da risultare ancora più efficaci visto il loro scopo finale. Quali sono le app più popolari che vengono manomesse nelle loro versioni piratate? Come riporta anche Zdnet, si tratta di servizi di streaming come Netflix – di cui, secondo i ricercatori, esistono centinaia di versioni di false che contengono adware, spyware o malware -, fornitori di VPN e software anti-virus.

Come si fa a capire che si tratta di una trappola?

Ci sono elementi indicativi del fatto che si sta cadendo in trappola: spesso e volentieri i truffatori sfruttando mail di phishing per indirizzare le vittime al download dannoso. Ciò non toglie, comunque, che queste app possano essere scaricate anche accedendo al link tramite motore di ricerca cercando versione gratuita o crackata di una certa app.

Glu utenti devono fare attenzione a tutti quelli che propongono app solitamente accessibili previa pagamento o tramite abbonamento perché sono quelle che, potenzialmente, puntano a installare un malware nel dispositivo utilizzato per scaricarle. Un altro segnale che l’app davanti alla quale ci troviamo è fraudolenta è il fatto che prometta l’accesso a contenuti esclusivi di un altro servizio di streaming rivale (come se Netflix promettesse l’accesso a contenuti esclusivi di Prime Video, per intenderci). L’unico modo per evitare di trovarsi invischiati in situazione spiacevoli di questo tipo? Scaricare sempre e solo da store autorizzati.