Per proteggere davvero i dati, backup e ripristino vanno fatti in un certo modo

Il 31 marzo è stato il World BackUp Day, la giornata dedicata a fare il backup dei propri dati e a capire – in generale – come è meglio proteggerli. In tal senso è sempre meglio rivolgersi agli esperti di settore e Sophos, leader globale nella sicurezza informatica, ha scelto di condividere una serie di consigli e trucchi sulla messa in sicurezza e il recupero efficace e rapido dei propri dati in caso di necessità. La prima chicca su come proteggere dati? «È importante tenere a mente che il vero obiettivo del back up è il ripristino dei dati – afferma il Sales Engineer Leader For South EMEA Sophos, Walter Narisoni – È dunque fondamentale concentrarsi sui passi da compiere per garantirsi l’efficacia di backup e ripristino, rafforzando tra gli utenti la consapevolezza dell’importanza di questa operazione».

Come proteggere dati, l’importanza di backup e ripristino

Da dove partire? Da scansione e convalida. Prima di eseguire il backup occorre fare la scansione di un drive così da individuare malware o altre eventuali attività sospette così da ridurre la possibilità di ripristinare un problema qualora ci fosse una compromissione. Creato il backup, occorre nuovamente sottoporlo a scansione per convalida del successo del processo avvenuto. Questo passo è fondamentale per evitare di avere un backup non valido o corrotto.

Di ogni backup, poi, sarebbe buona regola avere più copie (una facilmente accessibile e una in cloud). Così facendo ci si assicura di avere una copia aggiuntiva qualora, per qualsiasi ragione, quella principale venga danneggiata o compromessa. Per i dati altamente sensibili, poi, si può considerare di conservare una copia fisica in cassaforte.

Un ulteriore livello di sicurezza viene raggiunto andando a criptare tutti i backup fatti. Ci sono poi alcuni esperti in IT che utilizzano applicazioni che non solo criptano i dati ma vanno anche a bloccare il backup così che non possa essere decriptato, montato e modificato in seguito. Tramite questa funzionalità il backup può essere riesaminato periodicamente con la possibilità di aggiungere patch di sicurezza.