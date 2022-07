I problemi di Netflix dopo la pubblicazione delle ultime puntate di “Stranger Things 4”

In Italia, ma anche in altre zone del mondo, l'applicazione si è "inceppata" proprio pochi istanti dopo la pubblicazione degli ultimi episodi della quarta stagione della seguitissima serie

Era il momento più atteso dell’anno per gli appassionati di serie televisive: l’uscita del cosiddetto “volume 2” di Stranger Things 4. Alcuni utenti, però, hanno avuto alcuni problemi e nonostante la loro prontezza di riflessi per vedere prima degli altri i contenuti del finale di stagione, si sono scontrati con alcuni problemi tecnici sull’app e sul sito della piattaforma streaming. Un Netflix down diffuso a macchia di leopardo in tutto il mondo, con diverse segnalazioni arrivata anche dall’Italia. Il problema, però, sembra esser stato risolto nel giro di poco.

Sui social, in particolare su Twitter, si sono moltiplicate le segnalazioni da tutto il mondo.

I problemi del Netflix down sono stati segnalati, dunque, in diverse zone del mondo, in concomitanza proprio con l’uscita del finale di stagione di Stranger Things 4. E come si evidenzia dal grafico di Downdetector, in Italia il picco delle segnalazioni è arrivato intorno alle 9 di questa mattina.

Non si tratta di un numero elevatissimo di segnalazioni, ma occorre anche fare i conti con l’orario – le 9 di mattina – e il flusso ridotto di persone che si sono collegate. Ovviamente, però, la questione va analizzata dal punto di vista globale. Per esempio, dall’India – con un fuso orario diverso – in quello stesso momento le segnalazioni sono state quasi 10 volte maggiori rispetto all’Italia.

Netflix down dopo le ultime puntate di Stranger Things 4

Immediatamente dopo le prime segnalazione, Giornalettismo ha provato a collegarsi al sito Netflix e all’applicazione, avviando lo streaming (sia di Stranger Things 4 vol. 2 sia di un’altra serie random) e le problematiche segnalate a macchia di leopardo sui social non sono state evidenziate. Ovviamente non si tratta di una prova empirica, perché ci potrebbe esser stato un down di alcuni (e non tutti) server.