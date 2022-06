Netflix annuncia taglio di altri 300 posti di lavoro

Netflix ha annunciato un’altra serie di tagli ai posti di lavoro, mentre è alle prese con il rallentamento della crescita e l’aumento della concorrenza. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

Il gigante dello streaming, ha riportato la Bbc, ha dichiarato di voler tagliare altri 300 posti di lavoro – circa il 4% della sua forza lavoro – soprattutto negli Stati Uniti, dopo aver già tagliato 150 persone a maggio. Le mosse arrivano dopo che, ad aprile, l’azienda ha registrato la prima perdita di abbonati in più di un decennio. Nel tentativo di rilanciare la crescita, l’azienda sta studiando un servizio ad-supported e un giro di vite sulla condivisione delle password. “Mentre continuiamo a investire in modo significativo nell’azienda, abbiamo apportato questi aggiustamenti in modo che i nostri costi salgano in linea con la crescita più lenta dei ricavi”, ha dichiarato Netflix in un comunicato, aggiungendo che sta continuando ad assumere in altre aree.

