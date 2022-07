Come disdire Amazon Prime Video e perché il procedimento dovrebbe diventare più semplice a breve

Non solo come disdire Amazon Prime Video ma anche tutto il resto che serve sapere per avere piena consapevolezza della gestione del servizio di streaming

Come disdire Amazon Prime Video quando non si vuole più usufruire del servizio di streaming on demand statunitense di proprietà della società Amazon? Per capire bene come fare occorre partire dall’inizio, chiarendo che cos’è Amazon Prime Video, cosa offre Amazon Prime Video e – alla fine – come annullare Amazon Prime Video. Partiamo da un presupposto: così come accade per tutte le Big Tech, che i vari governi del mondo stanno puntando a regolamentare in ogni modo possibile, anche Amazon Prime sta subendo una serie di pressioni. In Europa, in particolare, la Commissione Ue ha annunciato che i cittadini dovranno poter disdire l’abbonamento a Amazon Prime in soli due clic, snellendo un procedimento che prevede «informazioni che distraggono» e «etichette poco chiare dei pulsanti» che l’azienda utilizza da sempre per rendere il processo di cancellazione farraginoso e indubbiamente più lungo di quanto necessario.

Come disdire Amazon Prime Video

Cosa bisogna fare per annullare la sottoscrizione? Vediamo insieme, nel dettaglio, come annullare Amazon Prime Video al netto del fatto che – come abbiamo accennato in precedenza – per i cittadini europei dovrebbe arrivare presto la possibilità di disattivare l’abbonamento a Amazon Prime in maniera più rapida e semplice, senza che la piattaforma presenti una serie di informazioni e tasti che rendono il procedimento più lento. Attualmente i passi per disdire Amazon Prime Video o per disdire Amazon Prime sono:

recarsi su Account e cliccare Impostazioni, quindi accedere alla scheda “Il mio account”;

Per terminare un’iscrizione solo Prime Video occorre selezionare “Termina iscrizione”. Se Prime Video è incluso nell’iscrizione ad Amazon Prime, invece, occorre annullare quest’ultima selezionando “Modifica” su Amazon.

Ogni iscrizione aggiuntiva legata a questa non viene più rinnovata in automatico.

Che cos’è Amazon Prime Video e come funziona?

Fondato il 7 settembre 2006 a Seattle, Amazon Prime Video è un servizio di streaming video on demand statunitense che appartiene – come è facile intuire dal nome – a Amazon.com. Insieme a Netflix e Disney+ è una delle più importanti piattaforme di streaming a livello globale e vede come sue concorrenti dirette – oltre a quelle appena citate – anche realtà come Crunchyroll, Hulu, HBO Max, Peacock e Paramount+.

Quanto è ampio il catalogo Prime Video? Il servizio permette di avere accesso a migliaia di film, serie tv, documentari, anime, film di animazione, contenuti Amazon Exclusive e Amazon Original. Non solo tv e cinema, comunque, se si considera che Prime Video permette di vedere in diretta esclusiva le partite migliori del mercoledì sera di UEFA Champions League e Supercoppa UEFA per un totale di tre stagioni a partire da quella 2021/22.

La particolarità della piattaforma direttamente legata alla galassia Amazon è che tutti coloro che sottoscrivono l’abbonamento al servizio di consegna rapida di Amazon, Amazon Prime, avranno la possibilità di accedere gratuitamente a tutti i contenuti in piattaforma. Di cosa si tratta? L’offerta è ampissima, cresciuta con il passare del tempo, e comprende serie tv, film, sport e molto altro con contenuti originali e contenuti in esclusiva. Esiste un periodo di prova gratuita Amazon Prime Video?

Si, la piattaforma dà a tutti coloro che non sono ancora iscritti ma che vogliono avere la possibilità di testare funzionalità e qualità del servizio di iscriversi e fruire di tutti i contenuti gratuitamente per un mese oppure con una promozione speciale Prime Student della durata di 90 giorni dedicata specificatamente agli studenti universitari. Come funziona Prime Student? Si tratta di un’offerta – come specifica Amazon stesso nella pagina dedicata – solo per studenti universitari che offre tutti i vantaggi di Amazon Prime a metà prezzo. Nel pacchetto è compreso anche Amazon Prime Video. L’offerta è sponsorizzata da Microsoft Surface.

Cosa offre Amazon Prime Video?

Per quanto riguarda i contenuti, abbiamo già specificato cosa offre Amazon Prime Video sia a livello di tipologia di contenuti sia a livello di esclusività. Come è possibile fruire di tutto questo? Il catalogo, che viene costantemente aggiornato con novità ogni mese, è fruibile da dispositivo mobile scaricando l’app gratuita sia su Android che su iOS ed è fruibile da desktop andando su www.primevideo.com. A chi la possiede, viene anche data la possibilità di accedere a Prime Video da Smart TV, da dispositivi Sky Q e – ovviamente – tramite Amazon Fire Stick.

Amazon Fire Stick è un dongle HDMI, ovvero una chiavetta che si collega alla porta HDMI della televisione e alla presa della corrente che permette di accedere a moltissimi contenuti online tra cui troviamo, oltre Prime Video, anche Netflix o – per esempio – la musica di Amazon Music Unlimited. Abbonandosi a Amazon Prime oltre ad ottenere Prime Video è possibile accedere anche a moltissime altre funzioni come Prime Video Channels e a Prime Video Store. I contenuti sono visibili ovunque e c’è anche la possibilità di scaricarli per vederli offline.

Esiste la funzione Video Party Prime Video, che permette di guardare i titoli presenti nel catalogo a distanza insieme ad altri utenti. C’è, inoltre, la possibilità di attivare la funzione X-Ray che permette di ricavare informazioni relativamente a attori, canzoni, curiosità e altre informazioni inerenti una selezione di film e serie tv. Tra le altre cose, inoltre, è possibile gestire il consumo dati così da risparmiare traffico mentre si scaricano o si visualizzano video scegliendo di bilanciare i consumi in modo personalizzato.

Come si paga Amazon Prime Video

Partiamo da quanto costa Amazon Prime Video. Ci sono una serie di abbonamenti che è possibile sottoscrivere e sono tutti legati al servizio di consegne:

Amazon Prime gratis: si tratta della prova gratuita per 30 giorni;

Prime mensile: il costo è di 3,99 euro al mese;

Prime annuale: 36 euro al mese;

Prime Student: 18 euro l’anno.

Come si paga Amazon Prime Video? Il pagamento per iscriversi a Amazon Prime – viene spiegato sul sito nella pagina dedicata – può essere effettuato esclusivamente tramite carta di credito e mai tramite carta di debito. Il costo dell’abbonamento non può essere rimborsato salvo casi espressamente indicati e, una volta effettuato, l’abbonamento si rinnova automaticamente di anno in anno. Tutti quelli che non desiderano rinnovare l’abbonamento devono selezionare l’opzione “Non rinnovare” nel loro account così che l’addebito successivo su carta di credito non verrà effettuato. Coloro che si trovano l’addebito ma non usufruiscono dei vantaggi di Amazon Prime nel periodo di rinnovo possono chiedere un rimborso del debito più recente.