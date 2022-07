Disdire l’abbonamento a Prime in Europa dovrà essere più facile

A prendere questa decisione – che verrà imposta a Amazon – è stata l’Unione Europea. Amazon sarà obbligato, almeno nel Vecchio Continente, a rendere più semplice la rescissione dell’abbonamento al suo servizio di consegna rapida. La Commissione Europea ha annunciato che Amazon ha accettato di semplificare il procedimento per cancellare abbonamento Amazon Prime con modifiche attuate a partire dal 1° luglio. Cosa cambia? Che basteranno solo due clic per smettere di pagare il costo mensile per il servizio di consegna rapida.

Cancellare abbonamento Amazon Prime sarà più semplice

Cosa cambierà? Grazie a queste modifiche non ci saranno più «moltissime pagine» piene di «informazioni che distraggono» e «etichette poco chiare dei pulsanti» che Amazon ha sempre utilizzato per rendere il processo di cancellazione farraginoso e sicuramente più lungo di quanto necessario. Le modifiche si applicheranno all’Unione europea e allo Spazio economico europeo. Come sostiene il Guardian, inoltre, nonostante il Regno Unito abbia abbandonato l’Unione da inizio 2020 anche loro beneficeranno di questo cambiamento.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, il portavoce di Amazon che è stato contattato per commentare la questione ha affermato che l’azienda «non ha cambiamenti da annunciare in questo momento». Amazon ha scelto di accettare queste modifiche in seguito a una denuncia da gruppi di consumatori di stati europei (tra questi, il Consiglio norvegese dei consumatori) che hanno criticato aspramente tramite un lungo rapporto il procedimento di cancellazione di Amazon Prime che – per dirla semplice semplice – fa passare la voglia, spingendo così persone che vorrebbero terminare l’abbonamento a continuare a pagare per quel servizio. All’interno del documento, allegando gli screen delle pagine, si parla di «tecniche di design manipolative» altrimenti note come «modelli oscuri».

Tutte le modifiche saranno valida da desktop, smartphone e tablet. Il Commissario per la Giustizia Didier Reynders ha affermato che «il design manipolativo o i “modelli oscuri” devono essere vietati» accogliendo con favore l’impegno di Amazon in questo frangente. Tramite il Digital Services Act (DSA) – che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 – i legislatori europei dovrebbero riuscire a vietare l’utilizzo dei modelli oscuri e di tecniche manipolative di questo tipo.