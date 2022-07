Dopo Twitter e Instagram, il Netflix down arriva di venerdì sera

Il venerdì con Netflix down che ha segnato, anche in Italia, parte della serata di chi ha scelto di rimanere a casa a mangiare una pizza guardando streaming

Giornate down in tutti i sensi. Dopo le interruzioni di Twitter e Netflix nella giornata di giovedì 14 luglio, venerdì 15 luglio è toccato a Netflix. Del Netflix down hanno risentito maggiormente – come è possibile intuire dalle segnalazioni Twitter e tramite Downdetector (piattaforma che fornisce agli utenti che la consultano informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi in rete nei vari paesi del mondo).

Netflix down 15 luglio 2022, cosa è successo e quanto è durato

Quanto è durata l’interruzione del servizio? Circa un’ora e mezza, come restituiscono i dati, e ha riguardato tutti i dispositivi con segnalazioni in arrivo in particolar modo da Stati Uniti, India e Francia. E l’Italia? C’è stato un riflesso – seppure con meno segnalazioni e meno problematiche – nel venerdì sera italiano di chi ha scelto di stare a vedere un film o una serie tv a casa godendo, magari, dell’aria condizionata in questa caldissima estate 2022. Downdetector in Italia ha fatto segnare una crescita esponenziale con picco delle segnalazioni e conseguente ripresa tra le 20 e le 21, per un totale di un’ora di disservizio circa.

ma sta succedendo solo a me? Si è chiuso tutto dal nulla #netflixdown — sus(anna) (@susan_tpwk28) July 15, 2022

Nei paesi più colpiti – come ha poi dichiarato Netflix stesso – il servizio è tornato attivo dopo un’interruzione di circa un’ora e mezzo per gli abbonati (tra i 220 milioni che la piattaforma contava a fine anno 2021) che sono stati colpiti.

non Netflix down per favore come faccio ad andare avanti con lo studio in queste condizione — ariconlanuvola (Taylor’s Version) (@ballinaatthelux) July 15, 2022

Una situazione simile, dovuta all’interruzione di servizio presso l’unità di servizi cloud di Amazon, aveva interessato Netflix lo scorso dicembre. All’epoca anche Disney+.