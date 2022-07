Arriva Netflix con pubblicità a un prezzo più economico e in collaborazione con Microsoft

Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo abbonamento Netflix con pubblicità, la partnership con Microsoft e in che modo verranno gestite le cose da ora in poi

Netflix aggiunge un piano tariffario in più, quello che – per costare meno – prevede la pubblicità. Alla fine la celebre piattaforma di streaming ha dovuto arrendersi alla situazione attuale: il primo trimestre del 2022 è stato deludente in termini di dati, con predita di abbonati per la prima volta in dieci anni. Da qui la scelta storica – per la prima volta – di inserire quell’elemento che mai era stato presente e la cui assenza ha caratterizzato da sempre il servizio: ora ci sarà Netflix con pubblicità. L’abbonamento che prevede interruzioni pubblicitarie sarà meno caro. Ulteriore elemento: la novità non è stata annunciata dal colosso di streaming ma da Microsoft, che ha annunciato la sua gestione delle vendite degli spazi pubblicitari sulla piattaforma.

LEGGI ANCHE >>> Siete pronti a vedere slot di 15-30 secondi di pubblicità ogni 60 minuti di Netflix?

Netflix con pubblicità, come sarà il nuovo abbonamento

Quanto costa il nuovo abbonamento Netflix con pubblicità? Ancora non si sa. L’annuncio è stato fatto mercoledì e quello che è certo è che – comprendendo spot pubblicitari – questo nuovo abbonamento sarà più economico di quelli attualmente a disposizione (Base, Standard e Premium). Il prezzo potrà essere più basso perché, in parte, verrà coperto con la pubblicità e tutto questo è stato possibile grazie a un accordo raggiunto con Microsoft. All’azienda multinazionale di informatica, infatti, andrà in gestione la parte tecnologica. Il piano di Netflix – con la comparsa di questo nuovo abbonamento che segna una cambio di direzione netta da parte della dirigenza rispetto a ciò che è sempre stato – è quello di spingere più persone a iscriversi così da recuperare gli abbonati persi.

La partnership Netflix Microsoft

Dopo l’annuncio dell’arrivo di questo nuovo piano tariffario con pubblicità, Netflix ha affermato sul suo blog nella giornata di mercoledì 13 luglio 2022: «Oggi siamo lieti di annunciare che abbiamo scelto Microsoft come partner globale per la tecnologia pubblicitaria e le vendite». In cosa si sostanzia questo accordo? «Microsoft ha la comprovata capacità di supportare tutte le nostre esigenze pubblicitarie mentre lavoriamo insieme per costruire una nuova offerta ad-supported – scrive Netflix – Cosa ancora più importante, Microsoft ha offerto la flessibilità necessaria per innovare nel tempo sia dal punto di vista della tecnologia che da quello delle vendite, oltre a una forte protezione della privacy per i nostri membri».

Viene sottolineata, quindi, non solo la capacità di Microsoft sul fronte tecnologia e vendite ma anche quella nella protezione della privacy degli utenti. Lo scopo, nel lungo termine, è quello di fornire «ua scelta più ampia per i consumatori e un’esperienza di marchio televisivo premium e più che lineare per gli inserzionisti. Siamo entusiasti di lavorare con Microsoft per dare vita a questo nuovo servizio».