In Italia, Amazon Prime potrebbe superare Netflix per audience nel breve periodo

Non è soltanto una questione di numero di abbonati. Le difficoltà che ha fatto registrare Netflix nell’ultimo periodo sembrano evidenti, almeno per quanto riguarda l’Italia, anche in termini di audience aggregata. A rivelarlo c’è uno studio dell’app JustWatch, nota al grande pubblico perché permette di conoscere esattamente dove e quando è presente una particolare serie tv, un documentario o un programma esclusivo sulle varie piattaforme OTT. Una commodity, insomma, per evitare scroll infiniti dei cataloghi delle varie applicazioni e centrare al primo colpo il bersaglio della piattaforma per poter fruire di un contenuto. Attenta osservatrice del mercato dello streaming, JustWatch ha anche messo in campo un team di ricercatori per capire quali possano essere le piattaforme con maggiore audience in Italia.

Amazon e Netflix chi è il più visto? La classifica

Stando a questo studio, praticamente Netflix sente sul collo il fiato di Amazon Prime Video: l’OTT che ha lanciato, tra gli altri, La Casa di Carta e Squid Game è al primo posto tra le piattaforme preferite dagli italiani, ma con solo il 28% dell’audience, contro il 27% di Amazon Prime Video. Un testa a testa che potrebbe essere destinato a mutare l’ordine dei fattori a breve. Tanto più che si registra una sensibile avanzata anche di Disney+, attestato al 16%: anche questo OTT, a breve, potrebbe insidiare Netflix, sia per numero, sia per varietà di contenuti. Sia ancora per utenti che riesce ad attrarre.

La rilevazione di JustWatch fa riferimento al periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 giugno 2022, dunque fa una fotografia decisamente recente del mercato degli OTT in Italia. Ci sono segnali e indizi per capire che quest’ultimo sta cambiando e che, nel futuro prossimo, potrebbe subire un ulteriore scossone, scardinando le gerarchie alle quali siamo abituati da un po’?