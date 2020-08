Obama all Convention dem: «La presidenza di Trump è un reality show»

Durante il suo intervento alla Convention democratica virtuale di quest’anno, l’ex presidente Barack Obama ha duramente criticato Donald Trump, definendo la sua presidenza «l’ennesimo reality show».

Obama ha continuato dicendo che il suo successore repubblicano non è migliorato nel suo lavoro semplicemente perchè non ne è capace. Intanto, dalla Casa Bianca, il presidente ha risposto agli attacchi dicendo che «si è dovuto candidare proprio a causa del terribile lavoro di Obama e Biden e dell’orrore in cui hanno lasciato l’America alla fine del loro mandato».

L’ex presidente è intervenuto durante la terza serata della convention democratica, in cui la candidata alla vicepresidenza Kamala Harris, che ha ufficialmente accettato la nomina.

L’accatto più duro di Obama a Trump

Il discorso di mercoledì sera dal Museo della rivoluzione americana a Filadelfia dell’ex presidente, rappresenta probabilmente il suo attacco più duro contro Trump.

«Il signor Trump non ha alcun interesse nell’impegnarsi e nessun interesse nel trovare dei compromessi, nessun interesse nell’usare il suo potere straordinario per aiutare gli altri, ma solo se stesso e i suoi amici», ha continuato Obama. «Nessun interesse nel trattare la presidenza come qualcosa di serio e non come l’ennesimo reality shop per attirare l’attenzione di cui ha tanto bisogno».

L’ex presidente e sostenitore di Biden ha continuato dicendo che la presidenza di Trump ha tirato fuori il peggio in molti americani e ha rovinato la reputazione del Paese e i suoi cittadini all’estero, oltre ad aver trattato le istituzioni democratiche della nazione nel modo peggiore, come nessuno aveva mai fatto prima.

«Il circo, la cattiveria, le bugie e le teorie del complotto», sono le parole usate da Obama per riassumere la presidenza di Trump. «Non lasciamo che ci portino via il nostro potere», ha infine implorato riferendosi a tutti gli americani. «Non lasciamo che ci portino via la nostra democrazia».