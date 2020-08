La moglie di Biden alla Convention: «Come rimettere insieme una famiglia spezzata?»

Jill Biden, insegnante, parla da una scuola. E non poteva esserci luogo più simbolico per questi Stati Uniti che stanno affrontando l’emergenza coronavirus, ancora nel vivo. Le scuole che sono rimaste chiuse e i corridoi che sono vuoti, senza lezioni e senza allievi. Jill Biden è la moglie di Joe Biden, la seconda moglie, la donna che si è posta questa domanda: «Come rimettere insieme una famiglia spezzata?».

Jill Biden e il suo discorso alla convention democratica

I drammi familiari del candidato democratico Biden sono stati messi al centro del discorso della moglie. Jill ha raccolto l’eredità della precedente consorte di Biden, morta insieme alla figlia in un incidente stradale. Biden ha spesso ricordato che la presenza di Jill nella sua vita è stata una sorta di benedizione, un dono che è stato inviato direttamente dalla prima moglie defunta.

WATCH: Dr. Jill Biden’s full #DemConvention speech. Dr. Biden: “If we entrust this nation to Joe, he will do for your family what he did for ours.” pic.twitter.com/LqPrzEZ3sN — The Hill (@thehill) August 19, 2020

E la frase sul rimettere insieme una famiglia spezzata (che, nel 2015, ha dovuto subire un altro duro colpo, con la morte – a causa di un tumore – di un figlio) diventa improvvisamente la chiara metafora degli Stati Uniti sotto la gestione di Donald Trump: un Paese diviso nelle sue lotte (ancora, nel 2020) legate al tema del razzismo, un Paese che non ha saputo fronteggiare la scure del coronavirus, con i suoi 5,5 milioni di contagi e i suoi oltre 170mila morti.

Il lessico familiare usato da Jill Biden

Il passaggio sul figlio morto di Joe Biden, si diceva. Un’altra chiave di volta per comprendere l’intervento di Jill Biden dalla scuola elementare: «Quando è morto, mi sono chiesta se avrei più riso o provato gioia. Era estate, ma non c’era calore per me. Quattro giorni dopo il funerale, ho visto Joe radersi e mettere il completo. L’ho visto guardarsi allo specchio, respirare, tirare indietro la schiena e camminare in un mondo dove suo figlio non c’era più. È tornato al lavoro, perché questo è ciò che lui è».

E, alla fine, l’arrivo di Joe Biden in video. «Sono il marito di Jill Biden» – ha detto anche per dare un calcio agli stereotipi che lo dipingono come gaffeur, soprattutto quando si parla di donne e di neri. Uno degli eventi più attesi della convention democratica è stato all’altezza delle aspettative: il ruolo di Jill Biden sarà decisivo, sembra, in questa strana e diversa campagna elettorale.