Hillary lancia la volata: “L’America ha bisogno di un presidente”

“Speravo Trump potesse essere un presidente, perché l’America ha bisogno di un presidente”. Queste le parole di Hillary alla convention democratica . Le parole con cui Clinton ha iniziato il suo discorso, uno dei più attesi della terza serata dell’evento. Un discorso dove non sono mancati gli attacchi a Trump e i rimandi a quella notte del novembre 2016 che ha scioccato i democratici e il mondo intero. Ma che ha puntato soprattutto a unire il fronte democratico dietro la candidatura di Joe Biden e della sua vice Kamala Harris.

Hillary alla convention, non solo attacchi a Trump

“Se Trump sarà rieletto le cose peggioreranno. Votate perché servono molti voti perché Trump non possa rubare le elezioni”. Con queste parole Hillary Clinton ha lanciato un appello a votare per evitare che finisca come quattro anni fa, quando lei vinse di gran lunga il voto popolare ma perse le elezioni. “Non dimenticate: Joe e Kamala possono vincere di tre milioni di voti ma perdere. Imparate da me” ha aggiunto con sarcasmo e amarezza l’ex segretario di Stato che ha sottolineato quante persone oggi le dicono di non aver capito all’epoca quanto Trump fosse pericoloso. Per questo il messaggio di Hillary alla convention è che questa non può essere un’altra elezione del rimpianto, e quindi il fronte democratico deve votare.

.@HillaryClinton is right. We need to vote. By mail, in person, early, or on Election Day. Make your plan to vote. https://t.co/ZKn8fJEh9z pic.twitter.com/aQQOMneFqV — The Democrats (@TheDemocrats) August 20, 2020

Gli elogi di Hillary alla convention a Biden e Harris

Ricordando la sua campagna di quattro anni fa Clinton ha messo in guardia Harris sugli attacchi che riceverà, sottolinenado però di essere convinta che la senatrice della California saprà come gestirli. Su Biden invece i ricordi sono personali, come quando l’allora vice presidente la chiamò quando sua madre morì e il modo in cui lui stesso gestì la morte del figlio Beau. Insomma, un endorsement convinto e importante alla coppia “che salverà il nostro Paese dal burrone”.