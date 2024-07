Il governo vuole vietare gli smartphone alle elementari e medie

Le scuole sono finite da poco meno di un mese, ma già si pensa alle linee-guida per l’inizio del prossimo anno. Potrebbero esserci delle novità per quel che riguarda gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha annunciato un nuovo giro di vite sull’utilizzo degli smartphone in classe. Stando alle recenti dichiarazioni, dal prossimo mese di settembre quello che prima era un “suggerimento” potrebbe diventare un vero e proprio divieto all’interno delle classi che vanno dalla 1^ elementare alla 3^ media. Una stretta ulteriore rispetto alla circolare – firmata dallo stesso Valditara – del dicembre 2022: il capo del dicastero della Scuola, infatti, ha annunciato che non sarà possibile utilizzare i telefoni cellulari neanche per fini didattici ed educativi. Gli unici dispositivi che saranno esenti da questo ban saranno di tablet scolastici.

Smartphone in classe, divieto fino alle scuole medie?

Manca ancora il testo ufficiale di queste linee guida, ma la lotta del governo Meloni contro l’utilizzo di smartphone in classe (attenzione, non nelle scuole) sembra ricalcare iniziative simili già adottate in altri Paesi (come il caso Florida, negli Stati Uniti o l’ultima proposta francese di obbligare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado a lasciare i telefoni fuori dagli istituti). Ma utilizzare i dispositivi influisce realmente sul rendimento scolastico dei giovani? Secondo alcune indagini, molti studenti si dicono “distratti” dall’uso dei telefoni cellulari in classe. Basta anche una sola notifica ricevuta per perdere la concentrazione e rimanere indietro rispetto alla lezione.

A preoccupare ancor di più, però, è l’utilizzo degli smartphone per accedere alle piattaforme social. Nonostante la legge italiana imponga un’età superiore ai 14 anni per creare un profilo sulle varie piattaforme, sono moltissimi gli studenti che hanno aperto account – soprattutto su Instagram e TikTok – tra la fine della scuola elementare e l’inizio della scuola media. Questo dato è stato messo in relazione con i risultati degli esami di terza media, mostrando un esito molto preoccupante: più precoce è stato l’accesso al mondo dei social, minore è il voto finale. Chi non ha mai avuto accesso ai social, ha ottenuto un voto finale (in media) più elevato.