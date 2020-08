Michelle Obama alla convention dem: «Dobbiamo votare Biden, le nostre vite dipendono da questo»

Durante la convention dem, Michelle Obama è tornata ad attaccare duramente il presidente Donald Trump. «Donald Trump è il presidente sbagliato per il nostro Paese», ha detto l’ex first lady.

Il messaggio di Michelle Obama, registrato prima che Joe Biden annunciasse la senatrice Kamala Harris come sua vice, oltre che supportare la candidatura del democratico alla presidenza, si concentra su degli attacchi mirati a Trump. In particolare, Michelle si rivolge a tutto il popolo americano, anche ai repubblicani (alcuni dei quali hanno annunciato che voteranno per Biden), nel tentativo di riunificare la nazione dopo quattro anni di divisioni e tensioni causate dall’amministrazione di Trump.

Gli attacchi di Michelle Obama

«È molto semplice, non si può fingere durante questo incarico. La nostra economia è un disastro per colpa di un virus che il presidente ha sottovalutato per troppo tempo», ha detto l’ex first lady durante il suo intervento, quello più importante della convention dem del 2020. «Dire Black Lives Matter è ancora deriso dalla presidenza di questa nazione. Perchè ovunque cerchiamo leadership, stabilità o consolazione in questa Casa Bianca, quello che troviamo sono caos, divisioni e una completa mancanza di empatia», ha continuato.

Durante il suo discorso, Michelle ha anche sottolineato quanto sia stato difficile spiegare e giustificare gli ultimi quattro anni ai bambini americani, considerando che hanno visto migliaia di altri minori “messi in gabbia” dalle autorità e manifestanti essere aggrediti dalle forze dell’ordine.

inoltre, l’ex first lady ha descritto Biden come un “brav’uomo”, che ha esperienza in un ruolo di rilievo, acquisita durante la presidenza del marito Barack Obama e che sa come guidare la nazione. «Dobbiamo votare per Joe Biden, le nostre vite dipendono da questo», ha concluso indossando Michelle Obama, che indossava una collana con la scritta “VOTE”.