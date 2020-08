Sanders alla convention dem: «Nerone suonava mentre Roma bruciava. Trump gioca a golf»

L’ex candidato alle primarie democratiche e de facto leader del movimento progressista Bernie Sanders è intervenuto durante la convention democratica per parlare dell’importanza storica delle presidenziali del 2020. Sanders ha usato parole forti contro l’amministrazione di Trump e ribadito l’importanza di votare per Joe Biden per salvare gli Stati Uniti.

Il senatore del Vermont ha ringraziato tutti i milioni di sostenitori che sia nel 2016 e nel 2020 hanno sostenuto il suo movimento progressista e rivoluzionato il campo democratico rendendo idee una volta considerate da tanti elettori “troppo radicali” più mainstream e al centro del dibattito politico nazionale.

«La nostra grande nazione sta vivendo un momento senza precedenti», ha detto Sanders, definendo questa elezione come la più importante nella storia moderna degli Stati Uniti. «Abbiamo bisogno di Joe Biden come nostro prossimo presidente».

Bernie Sanders sull’importanza storica delle presidenziali 2020

«Insieme, abbiamo scosso questo Paese verso una nuova direzione», ha continuato il senatore parlando a suoi sostenitori. «La nostra campagna è finita mesi fa ma il nostro movimento continua ed è più forte che mai. Siamo chiari se Donald Trump dovesse vincere ancora, tutto il progresso fatto sarebbe in pericolo, dobbiamo preservare questa nazione».

Sanders ha continuando paragonando Trump ad uno dei leader più fallimentari della storia, Nerone. «Mentre Roma bruciava Nerone suonava. Trump gioca a golf», ha detto.

L’ex candidato si riferisce agli enormi fallimenti del presidente nel contenere la pandemia e affrontare la più grande emergenza sanitaria degli ultimo 100 anni, ma anche ai tratti “autoritari” dimostrati dalla sua amministrazione.

«Questo presidente non rappresenta solo una minaccia alla nostra democrazia, ma ha anche completamente ignorato la scienza e messo a rischio tutte le nostre vite durante la pandemia», ha spiegato Sanders.

Durante la convention sono intervenuti anche, tra i tanti, Michelle Obama e diversi repubblicani anti-Trump.