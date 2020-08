Tutti a Milwaukee per battere Trump, al via la convention democratica

La scalata dell’Asinello alla Casa Bianca parte da Milwaukee. Si svolge infatti in Wisconsin, uno degli Stati chiave in vista del voto del 3 novembre prossimo, la convention democratica che incoronerà Joe Biden come candidato ufficiale alla presidenza nella difficile sfida contro Donald Trump.

Il programma della convention democratica

I protagonisti della prima serata della convention democratica di Milwaukee saranno Bernie Sanders e Michelle Obama, con l’ex first lady che chiuderà la serata nella quale verranno presentate le storie di quegli americani che affrontano ogni giorno la crisi che attanaglia il Paese, e nella quale interverranno anche il governatore di New York Andrew Cuomo i senatori democratici Doug Jones e Amy Klobuchar e l’ex governatore repubblicano dell’Ohio John Kasich. Martedì invece sarà la serata dedicata a esperti, veterani e attivisti con l’attesissima partecipazione di Alexandria Ocasio-Cortez, che interverrà insieme al leader democratico al Senato Chuck Schumer, all’ex segretario di Stato John Kerry, alla moglie di Joe Biden, Jill, e all’ex presidente Bill Clinton. Mercoledì sarà la volta della candidata alla vice presidenza, Kamala Harris, che parlerà insieme alla Speaker della Camera Nancy Pelosi, all’ex Segretario di Stato Hillary Clinton e alla senatrice Elizabeth Warren. E infine giovedì, a chiudere la convention sarà Joe Biden, che accetterà la candidatura a presidente chiudendo la serata in cui interverranno anche il governatore della California Gavin Newsom, l’ex candidato alla presidenza Pete Buttgieg, oltra al senatore Cory Booker e al sindaco di Atlanta Keisha Lance Bottoms.

I'll be clapping from home this year. Join me: https://t.co/YyWvXCWOWq https://t.co/ofEoJvb428 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 17, 2020

Star e cantanti alla convention democratica

Sarà Eva Longoria a condurre la prima serata della convention democratica a Milwaukee. L’ex casalinga disperata sarà la prima delle quattro star che si alterneranno nelle quattro serate. Dopo di lei toccherà a Tracee Joy Silberstein, la protagonista della serie “Black-ish”, mentre mercoledì sarà la volta della star di Scandal e Django, Kerry Washington. A condurre l’ultima serata sarà invece Julia Louis-Dreyfus, per anni protagonista della sit-com Veep.