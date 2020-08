In una serie di interviste, Donald Trump è tornato ad attaccare il suo avversario democratico Joe Biden, definendolo debole nelle sue posizioni sulla Cina. Tuttavia, non ha condannato direttamente Pechino direttamente per la repressione degli uiguri o la situazione a Hong Kong.

«La Cina sarà proprietaria degli Stati Uniti se questa elezione sarà persa da Donald Trump», ha detto Trump, parlando di se stesso in terza persona durante un’intervista con il giornalista radiofonico conservatore Hugh Hewitt. «Se non vinco le elezioni, la Cina sarà proprietaria degli Stati Uniti, dovrete imparare a parlare cinese, se vuoi la verità».

Le dichiarazione sono le ultime di una lunga serie di critiche contro Joe Biden riguardo la questione della Cina, che è praticamente al centro della campagna elettorale. Per Trump, gli slogan contro Pechino sono un’arma fondamentale con la quale ha conquistato diversi elettori nel 2016.

LEGGI ANCHE >La storia secondo Trump: «Nel 1917, la pandemia fece terminare la seconda guerra mondiale»

Trump contro Pechino

Negli scorsi mesi, il presidente ha continuamente incolpato la Cina per la pandemia e per non aver rilasciato informazioni sul virus fin dall’inizio, mettendo a rischio il resto del mondo. A causa delle dichiarazioni e della continua lotta a colpi di sanzioni, le tensioni tra le due superpotenze hanno raggiunto il livello più alto dal 1979, quando erano stati aperti canali diplomatici per la prima volta.

Nonostante tutto, però, Trump si è rifiutato più volte di commentare nello specifico sugli uiguri e su Hong Kong. La strategia, in poche parole, sembra essere quella di usare la Cina per attaccare Joe Biden, senza però mai esporsi nelle specifico, persino su questioni condannate dalla sua stessa amministrazione.

«I had a very good relationship with President Xi. I would even say better than good. I would say we had a great relationship. He’s a great gentleman. But my relationship is no longer very good with him because of what they did with the China virus», ha continuato Trump durante l’intervista con Hugh Hewitt.