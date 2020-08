La storia secondo Trump: «Nel 1917, la pandemia fece terminare la seconda guerra mondiale»

Che la storia non fosse proprio il punto forte di Donald Trump, lo si era già capito in passato (in verità, nemmeno la geografia o la biologia, ma tant’è). Nella giornata di ieri, nel corso di una conferenza stampa che è stata anche interrotta a causa di alcuni spari che erano stati avvertiti nei pressi della Casa Bianca, Donald Trump ha commesso un grossolano errore sulla seconda guerra mondiale e sulle cause che avrebbero portato alla fine della stessa.

LEGGI ANCHE > La faccia di Mattarella quando Trump dice che l’Italia e gli Stati Uniti sono alleati da migliaia di anni

Parlando di pandemie (in un momento in cui gli Stati Uniti continuano a fare tremendamente i conti con la curva dei contagi da coronavirus con oltre 5 milioni di persone coinvolte, 40mila nelle ultime 24 ore), infatti, Donald Trump ha citato l’influenza spagnola del 1917. «L’evento più vicino che possiamo paragonare è l’influenza spagnola nel 1917. Fu senz’altro un evento terribile, nel corso del quale persero la vita da 50 a 100 milioni di persone, probabilmente fece terminare la seconda guerra mondiale, tutti i soldati erano malati, fu una situazione terribile».

Trump says the Spanish Flu in 1917 “probably” ended the Second World War.

The Spanish Flu was in 1918 and WWII ended in 1945. It’s “probably” a good thing the Secret Service cut that press conference short. pic.twitter.com/sHQj2Uqov6

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) August 10, 2020