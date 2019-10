La faccia di Mattarella quando Trump dice che «Usa e Italia hanno relazioni da migliaia di anni» | VIDEO

Nel corso della giornata di ieri, c’è stata la visita di Sergio Mattarella negli Stati Uniti e il relativo incontro con il presidente Usa Donald Trump. Un incontro molto delicato quello tra il presidente della Repubblica italiano e il numero uno della Casa Bianca nello Studio Ovale, proprio perché avviene in pieno Russiagate. Ovviamente non poteva mancare la solita gaffe Trump. Nella prossima settimana, infatti, Giuseppe Conte andrà a riferire al Copasir sulla visita del procuratore generale William Barr in Italia, segreta almeno fino a qualche giorno fa. L’obiettivo di Barr, è ormai noto, era quello di acquisire informazioni sul professore che ha insegnato alla Link Campus, Joseph Misfud, e che sarebbe al centro dello scandalo delle mail di Hillary Clinton offerte dalla Russia alla campagna elettorale di Trump.

Gaffe Trump sulla storia di Usa e Italia

Fatto sta che l’incontro tra il Capo di Stato italiano e quello americano è andato avanti senza particolari accenni alla vicenda. Se non quando, rassicurando i cronisti presenti, Donald Trump ha sposato – di fatto – l’ipotesi che scambi del genere rientrassero nella normale logica del dialogo tra due Paesi alleati.

Trump just claimed that America’s relationship with Italy goes back “thousands of years.” The fact checkers are going to have a field day with this one. pic.twitter.com/QgSkutJp8m — John Scare-avosis🇺🇸 (@aravosis) October 16, 2019

«Usa e Stati Uniti – ha detto Trump al momento del suo intervento – si sono trovati insieme a condividere aspetti culturali e politici da migliaia di anni». Possiamo credere ragionevolmente che il volto di Sergio Mattarella – quando è stata pronunciata questa frase – si sia profuso in una espressione che era tutta un programma.

Gaffe Trump, la spiegazione della Casa Bianca

Non si capisce, infatti, come Donald Trump abbia fatto il conto degli anni, dal momento che il continente americano è stato scoperto da Cristoforo Colombo nel 1492 e che gli Stati Uniti d’America sono nati con la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776. Insomma, non proprio ‘migliaia di anni’, come invece ha affermato l’inquilino della Casa Bianca.

Senza contare che, tra Italia e Stati Uniti, ci sono state diverse incomprensioni nel corso della storia, che non sono state certo l’esito di un rapporto idilliaco a 360°. Un esempio su tutti è stata la Seconda Guerra Mondiale, quando Italia e Usa si trovarono su schieramenti opposti e con l’invasione americana del nostro Paese che portò – non senza tribolate vicende interne – alla liberazione dal fascismo e al successivo ruolo di Stato atlantico del dopo guerra.

Tuttavia, la spiegazione fornita dall’account ufficiale della Casa Bianca lascia spazio a un’altra interpretazione. L’espressione «Usa e Italia sono uniti da un’eredità culturale e politica condivisa, antica migliaia di anni» si riferirebbe al sostrato culturale comune dei due Paesi, che avrebbero gli stessi punti di riferimento millenari. Il riferimento sarebbe stato addirittura all’antica Roma.

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy. “The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome.” 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/10Ib2h4O4e — The White House (@WhiteHouse) October 16, 2019

Le precedenti gaffe Trump

Nonostante la spiegazione dell’espressione di Donald Trump, tuttavia, occorre ricordare come il presidente Usa non sia nuovo a queste gaffe sulle basi della storia. Nel suo discorso del 4 luglio 2019, infatti, oltre a collocare in un momento diverso sulla linea del tempo la battaglia di Fort McHenry (avvenne nel 1812, ma Trump l’ha retrodatata al 1775), il presidente Usa disse che i soldati «presero possesso degli aeroporti», come se all’epoca questi esistessero e fossero operativi. Non dimentichiamo, del resto, che recentemente ha sbagliato il nome del Galles, nel corso della visita della Regina Elisabetta, facendo diventare Carlo il ‘principe delle balene (Whales)‘ invece che il ‘principe del Galles’ (Wales). Incorreggibile.