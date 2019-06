Secondo Trump, Carlo è il principe delle balene

Dopo la lezione di astronomia di Donald Trump che riscrive le leggi dell’universo collocando la Luna come satellite di Marte, arriva anche quella di storia, condita da un errore di grammatica. Il presidente degli Stati Uniti, che è stato in visita nel Regno Unito dove ha incontrato la famiglia reale, ha scritto un tweet di ringraziamento al principe Carlo. Il suo titolo di Prince of Wales (principe del Galles) viene storpiato dall’inquilino della Casa Bianca, che ha commesso una gaffe piuttosto grottesca: ha aggiunto l’h al nome della nazione, facendo diventare il titolo di Carlo ‘Prince of Whales‘ (principe delle balene).

Il tweet è stato immediatamente corretto, ma il numerosissimo pubblico di Donald Trump (che segue praticamente ogni suo respiro su Twitter) non si è fatto sfuggire l’occasione di effettuare uno screenshot del suo cinguettio e a farlo diventare virale. Sui generis anche la necessità di specificare per i suoi followers il fatto che l’Inghilterra si trovasse in U.K. (Trump ha scritto «Queen of England (U.K.)»).

Ovviamente, in rete si sono subito diffusi meme con il principe Carlo alla guida di un esercito di balene e il tweet del presidente degli Stati Uniti è stato oggetto di scherno:

(from Trump’s memoir) … I remember the day so well. The Prince of Whales and I. He rode Winston. I astride Folly May. A brief jaunt in the Channel, and then tea and snackies at the palace. #PrinceOfWhales pic.twitter.com/A3hfgvKjyF

— MillerMakesItRight is Fiction (@MillerBeerCam) June 13, 2019