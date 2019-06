Lo spazio secondo Donald Trump: «la Luna è parte di Marte»

I misteri dell’universo sono ancora tantissimi, ma quelle poche certezze ottenute dallo studio dello spazio dovrebbero essere al sicuro. Almeno così era prima che Donald Trump lanciasse una nuova interpretazione del sistema solare, dove la Luna fa parte di Marte.

Probabilmente la gaffe è dovuta ad un cattivo riassunto in pochi caratteri, ma non è passata inosservata. Donald Trump ha infatti scritto un tweet contro la Nasa, che dovrebbe concentrarsi sull’esplorazione del pianeta rosso piuttosto che sul satellite. «Per tutti i soldi che spendiamo, la Nasa non dovrebbe parlare di andare sulla Luna, lo abbiamo fatto 50 anni fa – scrive il Presidente su Twitter- Dovrebbero concentrarsi su cose più grandi, incluso Marte (di cui la Luna è parte), Difesa e Scienza». Forse voleva dire che l’operazione sulla Luna è parte di quella su Marte? o forse fa riferimento ad un budget condiviso? Misteri della scienza.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon – We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019