Chi sarà la vice di Joe Biden? Ecco le 3 scelte più quotate

Dopo mesi di attesa, il candidato democratico alle presidenziali statunitensi del 2020 Joe Biden annuncerà chi sarà il suo candidato alla vicepresidenza.

Dopo aver rimandato diverse volte, Biden deve prendere una decisione prima della Convention Democratica del 17 agosto. La scelta, secondo molti analisti, esperti ed elettori, potrebbe completamente cambiare il corso delle elezioni e addirittura determinare la vittoria di Biden. Mentre è praticamente certo che si tratterà di una donna, ci sono diverse ipotesi su sull’etnia e il background della vice di Biden.

Secondo diverse fonti e speculazioni, l’ex vicepresidente avrebbe ripetutamente intervistato le cosiddette “finaliste” nelle ultime settimane e si sarebbe consultato con la sua famiglia durante il weekend prima di annunciare la sua decisione.

Ecco la lista delle tre finaliste più quotate.

LEGGI ANCHE >Tutti (o quasi) contro Sanders: anche Bloomberg si ritira per dare endorsement a Biden

Le finaliste di Joe Biden

Kamala Harris

In quasi tutte le classifiche dei mesi passati la senatrice della California Kamala Harris è sempre la più quotata. Ci sono diverse ragioni per le quali sembra essere la scelta migliore per Biden: l’ex candidata alla presidenza è abile nei dibattiti, carismatica e diventerebbe la prima donna afroamericana e indiana americana ad essere eletta, l’unico problema sembra essere il suo passato da procuratore generale della California e alcune scelte discutibili in fatto di polizia e crimine.

Susan Rice

L’ex ambasciatrice dell’ONU Susan Rice sarebbe la scelta più ponderata per Biden. Rice, infatti, ha una relazione personale con il candidato democratico da quando lavoravano insieme nell’amministrazione Obama e ovviamente, si tratta di una candidata con un’enorme esperienza in politica estera. Secondo diversi critici, però, Rice verrebbe sicuramente presa di mira per il suo ruolo nell’attacco di Benghazi del 2012. Inoltre, il fatto che non sia mai stata eletta dai cittadini in nessuna carica pubblica, potrebbe essere una dobolezza.

Elizabeth Warren

l’ex candidata alla presidenza e senatrice del Massachusetts è famosa per la sua competenza in campo fiscale e per le sue idee socialiste, nello specifico, ha per anni criticato la concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi e il potere delle grandi aziende. Warren e Biden hanno idee abbastanza distanti ma si rispettano a vicenda. La senatrice potrebbe portare importanti voti dal campo progressista ma anche alienare alcuni moderati.