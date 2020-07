Barack Obama, Joe Biden e il video nostalgico contro Trump

Per la gioia dei loro fan, Barack Obama e Joe Biden hanno rilasciato un video per promuovere l’elezione dell’ex vice presidente alle presidenziali del prossimo autunno. Nel corso del filmato che dura circa 15 minuti, i due amici e collaboratori parlano della pandemia, di economia, salute, di tensioni razziali e dei fallimenti di Trump.

Ricordando le sfide affrontate durante gli otto anni passati insieme alla casa bianca, Obama spiega perché Biden è il leader perfetto per sostituire Trump (e rimediare ai suoi disastri).

«Ti immagini, quando eri presidente, dire cose tipo: “non è mia responsabilità?”», ha detto Biden in un attacco diretto a Trump e le sue dichiarazioni passate.

«A volte mi se sedevo e lo guardavo mentre provava dolore e stava moderno di glioblastoma», ha raccontando Biden parlando di suo figlio, morto nel 2015 a causa del tumore. «Spesso mi chiedevo cosa sarebbe successo se non avessimo avuto l’assicurazione sanitaria o prima di Obamacare, quando potevi essere abbandonato dalle assicurazioni», ha continuato. I due si sono soffermati a lungo sulla questione della sanità negli Stati Uniti, specialmente nel contesto della pandemia e l’opposizione di Trump ad Obamacare – spesso supportata da dati completamente falsi – che ha portato tanti dei suoi elettori a detestare la riforma.

La conservazione tra Biden e Obama è anche una sorta di manifesto interattivo in vista delle elezioni.

Folks, I sat down with my friend President @BarackObama to discuss the significant moment we're in, who we are as a nation, and how we can build back better. Watch our full conversation: https://t.co/n2P71Le1oH

— Joe Biden (@JoeBiden) July 23, 2020