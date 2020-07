Attacco più grave nella storia di Twitter: hackerati Bill Gates, Barack Obama, Jeff Bezos e altri

A quanto pare, sul web, nessuno è davvero al sicuro, neanche i CEO più potenti al mondo o l’ex presidente degli Stati Uniti. I profili twitter di Bill Gates, Joe Biden, Elon Musk, Barack Obama, Jeff Bezos, e di altre importanti figure pubbliche, infatti, sembrano essere stati hackerati nel corso della giornata di ieri, quando tutti hanno postato simili tweet che sollecitavano donazioni tramite Bitcoin.

La quantità impressionante di profili importanti hackerati, tra cui ci sono anche Kanye West, Kim Kardashian e Mike Bloomberg, rende l’incidente il più grave attacco cibernetico nella storia di twitter. Non solo per la truffa finanziaria, ma soprattutto perché alcuni leader internazionali, tra cui Donald Trump, usano il social network per annunciare decisioni importanti. Un attacco mirato, in questo senso, potrebbe avere conseguenze devastanti a livello diplomatico e geopolitico.

«Tutti mi stanno chiedendo di dare indietro e ora è tempo di farlo», recitava il post, ormai cancellato, sul profilo di Bill Gates, promettendo di raddoppiare tutti i pagamenti effettuati tramite un indirizzo Bitcoin per i successivi 30 minuti.

LEGGI ANCHE >Bari Weiss difende la libertà di scrivere opinioni e lascia il NY Times: «Twitter è il direttore del giornale»

La risposta di twitter all’attacco più grave nella sua storia

Il CEO del social network Jack Dorsey ha detto in un tweet che quella del 16 luglio, «è stata una giornata veramente dura per noi di twitter».

«Ci sentiamo malissimo per quello che è successo. Stiamo indagando e rilasceremo tutte le informazione quando avremo un visione più chiara di quello che è realmente accaduto», ha continuato Dorsey.

Un’ora dopo dall’inizio dell’attacco, Twitter ha implementato un blocco per impedire a tutti gli account verificati di postare sui loro profili, annunciando che sarebbe sato impossibile twittare o cambiare la propria password mentre il team tecnico si occupava di indagare l’incidente e attestare la gravità della situazione.

«Possiamo confermare che l’account è stato completamente messo in “lockdown” immediatamente e che siamo in contatto con twitter per restare informati sull’accaduto», un assistente della campagna di Joe Biden ha spiegato.

Il primo portafoglio Bitcoin citato in alcuni dei tweet, secondo quanto riportato da CNN Business, è diventato attivo solo ieri. Poco dopo che le credenziali sono state diffuse tramite i profili hackerati, il portafoglio ha ricevuto donazioni superiori ai 100,000 dollari americani.