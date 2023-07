Estate: salgono le temperature e i prezzi degli abbonamenti Dazn

La nuova stagione calcistica non è ancora iniziata. Le squadre di Serie A si stanno allenando nei rispettivi ritiri, ma i tifosi e gli appassionati già devono fare i conti con i nuovi prezzi degli abbonamenti per assistere alle partite da televisori, pc e smartphone. Per loro è arrivata una doccia fredda i questa rovente estate: i nuovi abbonamenti Dazn costano di più. Rispetto al gennaio scorso, il costo per seguire tutte i match delle squadre del massimo campionato di calcio attraverso una sottoscrizione mensile si è alzato di circa un euro. Ma il confronto con i prezzi applicati all’inizio della scorsa stagione è impietoso. Soprattutto perché, per risparmiare, l’unica scelta possibile (oltre alla rinuncia) è quella di abbonarsi per un anno, pagando dunque in anticipo e non più mese per mese. A conti fatti, dunque, seguire le partite di Serie A diventa sempre più costoso per i tifosi.

Nuovi abbonamenti Dazn, l’aumento dei prezzi per il 2023

Questi aumenti sono giunti nel bel mezzo di due eventi molto importanti. Il primo è l’approvazione del ddl anti-pirateria che, secondo i princìpi di legge, dovrebbe bloccare praticamente all’istante la trasmissione (e la ricezione) fraudolenta dei segnali audio-video attraverso il cosiddetto “pezzotto”. Poi c’è il caos dei diritti TV: entro il 2 agosto, infatti, la Lega di A dovrà scegliere a quali emittenti assegnare i diritti di trasmissioni per il triennio 2024/2027. Le offerte messe in campo da Dazn, Sky e Mediaset sono ben al di sotto delle aspettative e la Serie A sta pensando (stavolta seriamente) di dare il via a quel famoso “Canale” per trasmettere una parte dei match. Ma tutto, per il momento, è in fase embrionale.

Dunque, l’aumento del prezzo degli abbonamenti sembra essere legato anche all’esigenza di “fare cassa” per poter competere nelle trattative private e aggiudicarsi i diritti per le prossime stagioni. Il tutto mentre, notizia di qualche giorno fa, l’Antitrust ha multato Dazn e Tim per quell’intesa siglata nel 2021 proprio relativa alla partnership esclusiva per la trasmissione delle partite del massimo campionato di calcio italiano.