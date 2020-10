Numeri coronavirus 12 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

Dopo la lieve flessione dei nuovi contagi di ieri – 5.724 nuovi malati dell’altro ieri ai 5.456 registrati l’11 ottobre – i numeri coronavirus 12 ottobre rivelano un calo dei nuovi contagi, che oggi si fermano a 4.619 (affiancato però a un calo dei tamponi effettuati). Mentre Giuseppe Conte ha affermato che la possibilità di un nuovo lockdown generalizzato di tutta Italia è da escludere – optando invece per lockdown locali in aree limitate -, i numeri del quotidiano bollettino del ministero della Salute vedono oggi un aumento dei morti, che salgono a 39 nelle ultime 24 ore portando il totale dei decessi da inizio pandemia in Italia a 36.205. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 85.442 in tutta Italia – numero ben differente dai picchi di test che abbiamo toccato negli scorsi giorni, arrivando anche a 130 mila -. Le persone attualmente positive in Italia sono 82.764. I guariti oggi si fermano a 891.

🔴 #Coronavirus, 12/10/20 • Attualmente positivi: 82.764

• Deceduti: 36.205 (+39, +0,11%)

• Dimessi/Guariti: 240.600 (+891, +0,37%)

• Ricoverati: 5.273 (+334)

• di cui in Terapia Intensiva: 452 (+32)

• Tamponi: 12.265.155 (+85.442) Totale casi: 359.569 (+4.619, +1,3%) — YouTrend (@you_trend) October 12, 2020

LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 9 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

Numeri coronavirus 12 ottobre, cosa c’è di positivo

Oggi cala il numero dei nuovi contagi, che si fermano a 4.619 nelle ultime 24 ore anche se va segnalata la diminuzione dei tamponi effettuati (19.216 in meno rispetto alla giornata di ieri).

Numeri coronavirus 12 ottobre, cosa c’è di negativo

Rispetto a ieri il dato negativo è senz’altro quello delle persone decedute: sale a 39 il bilancio dei morti rispetto ai 26 registrati ieri. Il numero dei guariti rispetto alla giornata di ieri è calato. Sale di molto il dato sui ricoveri (+334) e sono 32 le persone che hanno avuto necessità di ricovero in terapia intensiva a causa del Covid. Tra le regioni con il maggiore aumento di nuovi contagi troviamo Lombardia e Campania quasi a pari merito (+696 la prima e +662 casi la seconda); il Piemonte segna oggi +454 nuovi positivi.