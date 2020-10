Numeri coronavirus 9 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

Nella giornata di ieri abbiamo toccato quota 4.458 nuovi casi e oggi il trend viene nuovamente confermato in netta crescita . I numeri coronavirus 9 ottobre restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 5.372 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Le persone morte per Covid sono oggi 28, dato che porta il totale dei morti Covid a 36.111 da inizio pandemia. Le persone attualmente positive sono 70.110 mentre i dimessi e i guariti oggi sono +1.186 rispetto a ieri, dato che porta il totale delle persone guarite dal virus a 237.549 in tutta Italia. Nella giornata di oggi i tamponi effettuati sono stati 129.471, ancor un nuovo record rispetto a quello di ieri.

🔴 #Coronavirus, 09/10/20 • Attualmente positivi: 70.110

• Deceduti: 36.111 (+28, +0,08%)

• Dimessi/Guariti: 237.549 (+1.186, +0,5%)

• Ricoverati: 4.473 (+190)

• di cui in Terapia Intensiva: 387 (+29)

Numeri coronavirus 9 ottobre, cosa c’è di positivo

Segnaliamo l’aumento ulteriore di tamponi fatti in tutta Italia nelle ultime 24 ore, un dato che si avvicina sempre più ai 130 mila test effettuati in una giornata. Rispetto alla giornata di ieri aumenta il numero delle persone dimesse e guarite.

Numeri coronavirus 9 ottobre, cosa c’è di negativo

Anche oggi sale il numero di nuovi contagi – quasi mille persone in più rispetto a ieri – e sale il numero di morti (ieri 22 persone, oggi 28 persone). Aumenta oggi sia il numero di persone ricoverate (ieri +164, oggi +190) sia quello delle persone in intensiva (ieri +21, oggi +29) per un totale di malati di Covid in terapia intensiva che arriva a 387 persone. L’aumento più netto dei nuovi casi oggi si registra in Lombardia (+983 rispetto ai +683 di ieri); la Campania, sulla quale sono puntati gli occhi per l’aumento di nuovi casi e la situazione tamponi, registra un sensibile aumento dei nuovi casi rispetto ieri, rimanendo sopra soglia 700 (+757 ieri, +769 oggi). L’Umbria preoccupa per il quasi raddoppio dei nuovi casi di Covid oggi (+151) rispetto a ieri (+84). Stessa situazione in Calabria, seppure con numeri minimi (ieri la regione del sud ha registrato 21 nuovi casi, oggi 42 nuovi contagiati). Per quanto riguarda i dati dei ricoveri, in terapia intensiva si trova il numero maggiore di pazienti in Campania (63), Lazio (57) e Lombardia (44). Se si parla di ricoverati con sintomi, invece, il triste primato spetta alla regione della capitale (853 ricoverati con sintomi in Lazio), seguita da (576 ricoverati con sintomi), la Sicilia (376) e la Lombardia (371).