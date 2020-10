Numeri coronavirus 8 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

Dopo i 3.677 casi registrati ieri i numeri coronavirus 8 ottobre segnano un aumento pari a 4.458 nuovi casi – un picco che non si aveva dal 10 aprile -. Il dato che il totale dei casi di Covid registrati in Italia a 338.398 da inizio pandemia. I morti sono 22, un calo rispetto ai 31 di ieri, e il dato porta il totale dei morti a causa del coronavirus da inizio pandemia in Italia a 36.083. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 128.098 tamponi, nuovo record di test effettuati in una giornata che porta il totale a 12.219.500. Le persone attualmente positive in Italia sono 65.952. Oggi i guariti sono 1.060 (dato che porta il totale di dimessi e guariti da inizio pandemia a 236.363 persone).

🔴 #Coronavirus, 08/10/20 • Attualmente positivi: 65.952

• Deceduti: 36.083 (+22, +0,06%)

• Dimessi/Guariti: 236.363 (+1.060, +0,45%)

• Ricoverati: 4.283 (+164)

• di cui in Terapia Intensiva: 358 (+21)

Numeri coronavirus 8 ottobre, cosa c’è di positivo

Il dato positivo – se comparato alla giornata di ieri – è quello relativo ai morti. Ieri i numeri riportavano 31 decessi causati dal Covid mentre oggi il conteggio si ferma a 22. Tra i dati positivi c’è senz’altro da segnalare il nuovo record di tamponi effettuati, pari a 128.098, che in parte giustifica l’aumento dei nuovi casi. Il ministro della Salute Speranza ha commentato i dati, chiarendo che l’aumento in questione era previsto: «Noi non abbiamo i numeri di altri paesi europei ma da nove settimane ormai i nostri numeri crescono e cresceranno ancora, questa è la nostra aspettativa in linea con quello che sta accadendo a livello europeo». Proprio in questa chiave vanno lette le nuove, ulteriori misure di sicurezza che i cittadini che dovranno indossare le mascherine anche all’aperto e – come richiesto da Conte, seppure non verificabile – anche nelle abitazioni private in presenza di amici o familiari non conviventi.

Numeri coronavirus 8 ottobre, cosa c’è di negativo

L’aumento dei nuovi contagi oggi è ancora più incisivo di ieri, arrivando quasi a 4.500 nuovi casi di coronavirus registrati in sole 24 ore. Sale anche oggi la quota di persone ricoverate in regime ordinario (+164) per un totale di 4.283 malati di Covid ricoverati in tutta Italia di cui 358 in terapia intensiva. Oggi, in particolare, le persone ricoverate in terapia intensiva sono state 21. Rispetto alla giornata di ieri le regioni che registrano il maggiore incremento di casi rispetto a ieri sono la Campania (+4,82%), la Sicilia (+3,15%), l’Umbria (+2,98%), la Puglia (+2,88%) e la Sardegna che segna +2,83%. Anche nella giornata di oggi non c’è nessuna regione italiana che abbia registrato zero contagi. La regione che oggi registra un vero e proprio boom di contagi è la Campania, che nelle ultime 24 ore ha visto aumentare il numero di persone positive al Covid di ben 757 unità (con 9.925 tamponi processati).