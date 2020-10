La sensazione che emerge dai numeri coronavirus 7 ottobre è quella di una tendenza in rapido peggioramento. Oggi, infatti, si è superata per la prima volta quota 3mila contagi in un giorno (l’ultima volta era successo a metà aprile) e le situazioni in regioni come Campania e Lombardia sembrano essere molto critiche. In particolare, nelle ultime 24 ore si sono registrati 3677 nuovi contagi, mentre i nuovi decessi sono stati 31.

Numeri coronavirus 7 ottobre, cosa c’è di positivo

Nella casella dei dati positivi, oggi, c’è ben poco. Una piccola notizia di speranza arriva dal Molise che torna vicino a quota zero, facendo registrare soltanto un nuovo contagio in più rispetto a ieri. Da registrare anche una dichiarazione ottimistica del commissario straordinario Domenico Arcuri che ritiene l’Italia pronta ad affrontare anche una seconda ondata del coronavirus: «Siamo attrezzati a contenere la forza di una eventuale seconda ondata pandemica – ha dichiarato -. Per i numeri che abbiamo realizzato finora, però abbiamo bisogno di rafforzare il territorio».

Abbastanza positivi anche i dati sui tamponi: 125.314 in totale, di cui 80.387 nuovi test (e non semplici tamponi di controllo).

Numeri coronavirus 7 ottobre, cosa c’è di negativo

Oggi, i contagi sono saliti di più di mille unità rispetto alla giornata di ieri. Gli attualmente positivi sono saliti a 62576.

Ma nel resto del Paese è una situazione che sembra difficilmente controllabile, da nord a sud. La cartina tornasole è rappresentata dai dati in Campania e in Lombardia: entrambe le regioni sono sopra 500 contagi in 24 ore. In modo particolare, la regione governata da De Luca fa segnare 544 nuovi contagiati, mentre in Lombardia torna l’incubo coronavirus, con 520 nuovi casi. Forte incremento anche in Veneto e in Toscana.